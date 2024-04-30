Италия30 апреля 2024, 00:48 | Обновлено 30 апреля 2024, 01:13
18
0
Дженоа дома без Малиновского отгрузил три мяча в ворота Кальяри
Голы забили Мортен Торсбю, Мортен Френдруп и Альберт Гудмундссон
30 апреля 2024, 00:48 | Обновлено 30 апреля 2024, 01:13
18
0
В матче 34-го тура итальянской Серии А «Дженоа» дома с крупным счетом обыграл «Кальяри» (3:0).
Победу хозяевам поля принесли голы Мортена Торсбю, Мортена Френдрупа и Альберта Гудмундссона.
Украинский хавбек команды из Генуи Руслан Малиновский не был заявлен на игру из-за травмы бедра.
«Дженоа» набрал 42 очка и занимает 12-е место, а «Кальяри» идет 14-м (32 балла).
Серия А. 34-й тур, 29 апреля
Дженоа – Кальяри – 3:0
Голы: Торсбю, 17, Френдруп, 27, Гудмундссон, 63
Видео голов и обзор матча
События матча
63’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Дженоа).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Мортен Френдруп (Дженоа).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Мортен Тхорсби (Дженоа).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 апреля 2024, 17:05 6
Виктор Вацко обнародовал тарифы вознаграждений за арбитраж в ПФЛ
Футбол | 29 апреля 2024, 07:12 6
Украинский вратарь летом может покинуть «Реал»
Футбол | 29.04.2024, 06:32
Хоккей | 29.04.2024, 10:00
Футбол | 29.04.2024, 23:39
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.04.2024, 14:53 10
29.04.2024, 12:00
29.04.2024, 09:25 12
29.04.2024, 09:38
28.04.2024, 21:25 3
29.04.2024, 19:30 18
29.04.2024, 03:23 4
28.04.2024, 20:05 1