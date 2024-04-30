Дженоа дома без Малиновского отгрузил три мяча в ворота Кальяри

В матче 34-го тура итальянской Серии А «Дженоа» дома с крупным счетом обыграл «Кальяри» (3:0).

Победу хозяевам поля принесли голы Мортена Торсбю, Мортена Френдрупа и Альберта Гудмундссона.

Украинский хавбек команды из Генуи Руслан Малиновский не был заявлен на игру из-за травмы бедра.

«Дженоа» набрал 42 очка и занимает 12-е место, а «Кальяри» идет 14-м (32 балла).

Серия А. 34-й тур, 29 апреля

Дженоа – Кальяри – 3:0

Голы: Торсбю, 17, Френдруп, 27, Гудмундссон, 63

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