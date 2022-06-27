Другие новости27 июня 2022, 05:05 | Обновлено 27 июня 2022, 05:27
64
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Польский теннисист будет жертвовать Украине 100 евро за каждый эйс
Хуберт Хуркач решил материально поддержать украинский народ
27 июня 2022, 05:05 | Обновлено 27 июня 2022, 05:27
64
0
25-летний польский теннисист Хуберт Хуркач заявил, что будет жертвовать Украине по 100 евро за каждый эйс на Уимблдоне.
«Я хотел бы объявить, что начиная с завтрашнего дня я обязуюсь жертвовать 100 евро за каждый эйс, выпавший на Уимблдоне, чтобы помочь поддержать народ Украины. Надеюсь, моя подача работает хорошо!» - написал Хуркач.
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