Польский теннисист будет жертвовать Украине 100 евро за каждый эйс

25-летний польский теннисист Хуберт Хуркач заявил, что будет жертвовать Украине по 100 евро за каждый эйс на Уимблдоне.

«Я хотел бы объявить, что начиная с завтрашнего дня я обязуюсь жертвовать 100 евро за каждый эйс, выпавший на Уимблдоне, чтобы помочь поддержать народ Украины. Надеюсь, моя подача работает хорошо!» - написал Хуркач.