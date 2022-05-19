Чемпионка юниорского РГ-2021 с первой попытки пробилась в основу взрослого
17-летняя Линда Носкова успешно преодолела квалификацию в Париже
Чемпионка юниорского Ролан Гаррос-2021 Линда Носкова успешно прошла квалификацию взрослого турнира в этом году.
В финале отбора 17-летняя чешка одолела Ребекку Шрамкову из Словакии.
Носкова стала восьмой чешкой в основной сетке Открытого чемпионата Франции.
Ролан Гаррос. Финал квалификации
Линда Носкова (Чехия) – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 6:3, 6:2
На взрослом уровне на счету Линды пять титулов ITF, два из которых выиграны на 60-тысячниках.
First into the main draw 👏— Roland-Garros (@rolandgarros) May 19, 2022
Reigning girls' singles champion Linda Noskova flies past Rebecca Sramkova 6-3, 6-2 #RolandGarros pic.twitter.com/GBUDGHYzMR
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