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  4. Чемпионка юниорского РГ-2021 с первой попытки пробилась в основу взрослого
Ролан Гаррос
19 мая 2022, 13:03 |
85
0

Чемпионка юниорского РГ-2021 с первой попытки пробилась в основу взрослого

17-летняя Линда Носкова успешно преодолела квалификацию в Париже

19 мая 2022, 13:03 |
85
0
Чемпионка юниорского РГ-2021 с первой попытки пробилась в основу взрослого
Ролан Гаррос. Линда Носкова

Чемпионка юниорского Ролан Гаррос-2021 Линда Носкова успешно прошла квалификацию взрослого турнира в этом году.

В финале отбора 17-летняя чешка одолела Ребекку Шрамкову из Словакии.

Носкова стала восьмой чешкой в основной сетке Открытого чемпионата Франции.

Ролан Гаррос. Финал квалификации
Линда Носкова (Чехия) – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 6:3, 6:2 

На взрослом уровне на счету Линды пять титулов ITF, два из которых выиграны на 60-тысячниках.

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Линда Носкова Ролан Гаррос 2022 Ребекка Шрамкова
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Источник Sport.ua
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