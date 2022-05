Чемпионка юниорского РГ-2021 с первой попытки пробилась в основу взрослого

Чемпионка юниорского Ролан Гаррос-2021 Линда Носкова успешно прошла квалификацию взрослого турнира в этом году.

В финале отбора 17-летняя чешка одолела Ребекку Шрамкову из Словакии.

Носкова стала восьмой чешкой в основной сетке Открытого чемпионата Франции.

Ролан Гаррос. Финал квалификации

Линда Носкова (Чехия) – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 6:3, 6:2

На взрослом уровне на счету Линды пять титулов ITF, два из которых выиграны на 60-тысячниках.

First into the main draw 👏



Reigning girls' singles champion Linda Noskova flies past Rebecca Sramkova 6-3, 6-2 #RolandGarros pic.twitter.com/GBUDGHYzMR