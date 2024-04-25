Стародубцева вышла в 1/4 финала на 100-тысячнике ITF в Португалии

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№142 WTA) добыла еще одну победу на грунтовом турнире ITF W100 в Оэйраше (Португалия).

В матче 2-го раунда основы первая сеяная украинка обыграла Францишку Жорже из Португалии (№184 WTA).

Оэйраш. Второй круг

Юлия Стародубцева (Украина) – Францишка Жорже (Португалия) – 4:6, 6:2, 6:3

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Стародубцева сразится против Алены Фалей (№187 WTA) или Эллы Зайдель (№152 WTA).