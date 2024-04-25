Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стародубцева вышла в 1/4 финала на 100-тысячнике ITF в Португалии
ITF
25 апреля 2024, 20:39 |
445
0

Стародубцева вышла в 1/4 финала на 100-тысячнике ITF в Португалии

Юлия в трех сетах обыграла Францишку Жорже

25 апреля 2024, 20:39 |
445
0
Стародубцева вышла в 1/4 финала на 100-тысячнике ITF в Португалии
ITF. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№142 WTA) добыла еще одну победу на грунтовом турнире ITF W100 в Оэйраше (Португалия).

В матче 2-го раунда основы первая сеяная украинка обыграла Францишку Жорже из Португалии (№184 WTA).

Оэйраш. Второй круг
Юлия Стародубцева (Украина) – Францишка Жорже (Португалия) – 4:6, 6:2, 6:3

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Стародубцева сразится против Алены Фалей (№187 WTA) или Эллы Зайдель (№152 WTA).

По теме:
Юлия Стародубцева – Францишка Жорже. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стародубцева разобралась с нейтральной теннисисткой в Оэйраше
Юлия Стародубцева – Екатерина Макарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF Оэйраш Юлия Стародубцева Францишка Жорже
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новое направление. Названы два клуба, которые претендуют на Мудрика
Футбол | 25 апреля 2024, 17:13 19
Новое направление. Названы два клуба, которые претендуют на Мудрика
Новое направление. Названы два клуба, которые претендуют на Мудрика

Пока непонятно, зайдет ли речь об аренде или же о продаже украинца

Стало известно, кто в Украине будет транслировать бой Усик – Фьюри
Бокс | 25 апреля 2024, 14:53 5
Стало известно, кто в Украине будет транслировать бой Усик – Фьюри
Стало известно, кто в Украине будет транслировать бой Усик – Фьюри

Также MEGOGO покажет поединок Беринчик – Наваррете

Шок в дерби, триллер в Манчестере. Эвертон сенсационно одолел Ливерпуль
Футбол | 25.04.2024, 00:05
Шок в дерби, триллер в Манчестере. Эвертон сенсационно одолел Ливерпуль
Шок в дерби, триллер в Манчестере. Эвертон сенсационно одолел Ливерпуль
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
Хоккей | 25.04.2024, 10:00
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
ФОТО. «Легенда!». Звездный игрок Реала встретился Надалем
Теннис | 25.04.2024, 13:10
ФОТО. «Легенда!». Звездный игрок Реала встретился Надалем
ФОТО. «Легенда!». Звездный игрок Реала встретился Надалем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Коуч Эвертона оценил матч с Ливерпулем и прокомментировал травму Миколенко
Коуч Эвертона оценил матч с Ливерпулем и прокомментировал травму Миколенко
25.04.2024, 03:55 2
Футбол
9 шайб для Китая. Сборная Украины провела последний матч перед ЧМ
9 шайб для Китая. Сборная Украины провела последний матч перед ЧМ
24.04.2024, 20:03 4
Хоккей
Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
24.04.2024, 07:01 9
Футбол
В Челси принято решение о будущем Мудрика
В Челси принято решение о будущем Мудрика
24.04.2024, 19:01 4
Футбол
Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
25.04.2024, 11:05 14
Футбол
Звездная шведская биатлонистка вернется в лыжные гонки
Звездная шведская биатлонистка вернется в лыжные гонки
23.04.2024, 17:42 3
Биатлон
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
24.04.2024, 08:01 1
Футбол
Зинченко поучаствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс
Зинченко поучаствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс
23.04.2024, 23:59 85
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем