ITF25 апреля 2024, 20:39 |
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Стародубцева вышла в 1/4 финала на 100-тысячнике ITF в Португалии
Юлия в трех сетах обыграла Францишку Жорже
25 апреля 2024, 20:39 |
445
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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№142 WTA) добыла еще одну победу на грунтовом турнире ITF W100 в Оэйраше (Португалия).
В матче 2-го раунда основы первая сеяная украинка обыграла Францишку Жорже из Португалии (№184 WTA).
Оэйраш. Второй круг
Юлия Стародубцева (Украина) – Францишка Жорже (Португалия) – 4:6, 6:2, 6:3
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Стародубцева сразится против Алены Фалей (№187 WTA) или Эллы Зайдель (№152 WTA).
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