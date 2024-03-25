Свентек сделала неожиданное признание после победы над Носковой в Майами

Первая ракетка мира Ига Свентек из Польши поделилась впечатлениями от победы над чешкой Линдой Носковой (№31 WTA) на турнире WTA 1000, который проходит в Майами (США).

Представительница Польши, напомним, добилась волевой победы в трех сетах – 6:7 (7:9), 6:4, 6:4.

«Я чувствую себя аутсайдером сегодня. Носкова действительно талантлива и хорошо пользуется этим в подобных матчах. Она сыграла так, что я поверила в то, что могу проиграть. С другой стороны, у меня есть опыт, который я смогла использовать. В этих матчах видно, как всё выравнивается… Я рада, что смогла преодолеть то, что пришло ко мне сегодня», – призналась Свентек.

Путевку в четвертьфинал соревнований Свентек разыграет во встрече с 14-й сеянной Екатериной Александровой.