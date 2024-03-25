Свентек в напряженном матче обыграла Носкову на турнире WTA 1000 в Майами
Ига в трех сетах выиграла у Линды в 1/16 финала престижных соревнований
Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами (США).
В 3-м раунде полька в напряженном поединке выиграла у Линды Носковой (Чехия, WTA 31) за 2 часа и 33 минуты.
WTA 1000 Майами. Хард. 1/16 финала
Ига Свентек (Польша) [1] – Линда Носкова (Чехия) [26] – 6:7 (7:9), 6:4, 6:4
Первый сет Ига проиграла со счета 5:2, а также сетбола на подаче на тай-брейке. Во второй партии полька побеждала 5:1 с двумя брейками, но Носкова была очень близка к камбеку и имела брейк-поинт в 10-м гейме при 5:4 в пользу Иги. Однако Свентек сумела дожать чешку и вырвать победу. Стоит также отметить, что при подаче на матч Ига летела 0:40, но Линда не сумела реализовать ни один брейк-поинт, проиграв 5 очков подряд.
Это была четвертая встреча девушек. Счет 3:1 в пользу Иги. В 2024 году Носкова обыграла первую ракетку в 1/16 финала Australian Open, а двумя неделями ранее Свентек взяла реванш в 3-м раунде Индиан-Уэллса.
В 1/8 финала престижных соревнований во Флориде Ига сыграет против 14-й сеяной Екатерины Александровой, которая выступает в «нейтральном» статусе.
Винстрик Иги составляет 8 поединков. Перед стартом в Майами она взяла титул в Индиан-Уэллсе.
The Sunshine Double is still alive 🫡@iga_swiatek passes the test of Noskova 6-7(4), 6-4, 6-4 to advance into the last 16 in Miami!#MiamiOpen pic.twitter.com/BWUz6UWgbu— wta (@WTA) March 25, 2024
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