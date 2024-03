Свентек в напряженном матче обыграла Носкову на турнире WTA 1000 в Майами

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами (США).

В 3-м раунде полька в напряженном поединке выиграла у Линды Носковой (Чехия, WTA 31) за 2 часа и 33 минуты.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/16 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Линда Носкова (Чехия) [26] – 6:7 (7:9), 6:4, 6:4

Первый сет Ига проиграла со счета 5:2, а также сетбола на подаче на тай-брейке. Во второй партии полька побеждала 5:1 с двумя брейками, но Носкова была очень близка к камбеку и имела брейк-поинт в 10-м гейме при 5:4 в пользу Иги. Однако Свентек сумела дожать чешку и вырвать победу. Стоит также отметить, что при подаче на матч Ига летела 0:40, но Линда не сумела реализовать ни один брейк-поинт, проиграв 5 очков подряд.

Это была четвертая встреча девушек. Счет 3:1 в пользу Иги. В 2024 году Носкова обыграла первую ракетку в 1/16 финала Australian Open, а двумя неделями ранее Свентек взяла реванш в 3-м раунде Индиан-Уэллса.

В 1/8 финала престижных соревнований во Флориде Ига сыграет против 14-й сеяной Екатерины Александровой, которая выступает в «нейтральном» статусе.

Винстрик Иги составляет 8 поединков. Перед стартом в Майами она взяла титул в Индиан-Уэллсе.

