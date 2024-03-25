Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свентек в напряженном матче обыграла Носкову на турнире WTA 1000 в Майами
WTA
25 марта 2024, 04:01 | Обновлено 25 марта 2024, 04:06
77
0

Свентек в напряженном матче обыграла Носкову на турнире WTA 1000 в Майами

Ига в трех сетах выиграла у Линды в 1/16 финала престижных соревнований

25 марта 2024, 04:01 | Обновлено 25 марта 2024, 04:06
77
0
Свентек в напряженном матче обыграла Носкову на турнире WTA 1000 в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами (США).

В 3-м раунде полька в напряженном поединке выиграла у Линды Носковой (Чехия, WTA 31) за 2 часа и 33 минуты.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/16 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Линда Носкова (Чехия) [26] – 6:7 (7:9), 6:4, 6:4

Первый сет Ига проиграла со счета 5:2, а также сетбола на подаче на тай-брейке. Во второй партии полька побеждала 5:1 с двумя брейками, но Носкова была очень близка к камбеку и имела брейк-поинт в 10-м гейме при 5:4 в пользу Иги. Однако Свентек сумела дожать чешку и вырвать победу. Стоит также отметить, что при подаче на матч Ига летела 0:40, но Линда не сумела реализовать ни один брейк-поинт, проиграв 5 очков подряд.

Это была четвертая встреча девушек. Счет 3:1 в пользу Иги. В 2024 году Носкова обыграла первую ракетку в 1/16 финала Australian Open, а двумя неделями ранее Свентек взяла реванш в 3-м раунде Индиан-Уэллса.

В 1/8 финала престижных соревнований во Флориде Ига сыграет против 14-й сеяной Екатерины Александровой, которая выступает в «нейтральном» статусе.

Винстрик Иги составляет 8 поединков. Перед стартом в Майами она взяла титул в Индиан-Уэллсе.

sventek-noskova-2503-mayami
sventek-noskova-2503-mayami-foto-1
sventek-noskova-2503-mayami-foto-2
sventek-noskova-2503-mayami-foto-3
sventek-noskova-2503-mayami-foto-4
По теме:
Ига Свентек – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Калинина и Ястремская сенсационно выбили американок на топ-турнире в Майами
21 эйс на двоих в первом сете. Гарсия и Осака провели 3-й матч в 2024 году
Ига Свёнтек Линда Носкова WTA Майами
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нефартовый арбитр? Как судил матчи сборной Украины Клеман Тюрпен
Футбол | 24 марта 2024, 15:19 21
Нефартовый арбитр? Как судил матчи сборной Украины Клеман Тюрпен
Нефартовый арбитр? Как судил матчи сборной Украины Клеман Тюрпен

«Сине-желтые» пока не выигрывали таких встреч

Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
Футбол | 24 марта 2024, 07:05 5
Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?

Украинский вратарь начал сотрудничество с агентом Жорже Мендешем

Турнирные таблицы Евро-2024 U-19. Франция и Турция вышли в финальный раунд
Футбол | 24.03.2024, 05:23
Турнирные таблицы Евро-2024 U-19. Франция и Турция вышли в финальный раунд
Турнирные таблицы Евро-2024 U-19. Франция и Турция вышли в финальный раунд
Сачко признался, почему не выходил на корт с января 2024 года
Теннис | 24.03.2024, 23:55
Сачко признался, почему не выходил на корт с января 2024 года
Сачко признался, почему не выходил на корт с января 2024 года
Украинский футболист, игравший в УПЛ, перешел в российский клуб
Футбол | 24.03.2024, 20:24
Украинский футболист, игравший в УПЛ, перешел в российский клуб
Украинский футболист, игравший в УПЛ, перешел в российский клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
24.03.2024, 17:55 6
Футбол
Большая победа. Калинина остановила Соболенко в дождливом Майами
Большая победа. Калинина остановила Соболенко в дождливом Майами
24.03.2024, 05:42 22
Теннис
Тренер Исландии объяснил слова про Израиль и высказался о войне в Украине
Тренер Исландии объяснил слова про Израиль и высказался о войне в Украине
23.03.2024, 20:45 10
Футбол
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Разгром от Англии, потеря очков Сербией
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Разгром от Англии, потеря очков Сербией
23.03.2024, 06:23 6
Футбол
Капитан Исландии выделил двух футболистов сборной Украины накануне топ-игры
Капитан Исландии выделил двух футболистов сборной Украины накануне топ-игры
24.03.2024, 19:36 1
Футбол
Дубль Ярмоленко помог Динамо победить в спарринге с аматорами
Дубль Ярмоленко помог Динамо победить в спарринге с аматорами
23.03.2024, 13:32 6
Футбол
Возвращение бомбардировщика. Уайлдер проведет мегафайт с известным боксером
Возвращение бомбардировщика. Уайлдер проведет мегафайт с известным боксером
23.03.2024, 06:55 14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем