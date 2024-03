Пекарня Иги. Свентек разбила Саккари и выиграла титул в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) выиграла титул на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В финале престижных соревнований полька в двух сетах обыграла Марию Саккари (Греция, WTA 9).

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Финал

Ига Свентек (Польша) [1] – Мария Саккари (Греция) [9] – 6:4, 6:0

Это была 6-я встреча девушек. Ига выиграла 3-й очный поединок, счет стал равным.

Примечательно, что 2 года назад Свентек и Саккари также играли в финале на кортах Индиан-Уэллса. Тогда победу в двух сетах одержала полька со счетом 6:4, 6:1 – Мария сумела взять только на 1 гейм больше...

Свентек выиграла 8-й тысячник в карьере и 2-й в сезоне. В феврале она стала чемпионкой на соревнованиях в Дохе. Всего на счету Иги 19 титулов.

На пути к трофею Ига отдала всего 21 гейм. Никто из теннисистов или теннисисток, которые выиграли титул на этих кортах начиная с 1999 года, не отдавал меньше геймов.

Свентек выиграла 73-й матч, в котором она сумела взять как минимум один сет со счетом 6:0.

Rack 'em up, Iga! 🎱



That's 8 WTA 1000 titles in the trophy cabinet for World No.1 @iga_swiatek 🏆#TennisParadise pic.twitter.com/FjykezwmTA — wta (@WTA) March 17, 2024