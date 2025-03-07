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Премьер-лига
Левый Берег
07.03.2025 13:00 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 07:37 |
136
0

Левый Берег – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок 20-го тура чемпионата Украины состоится 7 марта в 13:00

07 марта 2025, 07:37 |
136
0
Левый Берег – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Левый Берег

В пятницу, 7 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют «Левый Берег» (Киев) и ровенский «Верес».

Поединок пройдет на стадионе «Арена Левый Берег» в Киевской области. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Кубряк с Одессы.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Левый Берег – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Левый Берег – Верес
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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