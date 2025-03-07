Илья КВАСНИЦА: «Карпаты и Ворскла не наиграли на победу»

В поединке 20-го тура чемпионата УПЛ с «Ворсклой» (0:0) в составе «Карпат» дебютировал «зимний» новичок Илья Квасница.

Игрок молодежной сборной Украины эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от противостояния в Полтаве:

«Еще на последнем этапе подготовки в Турции я не избежал мышечной контузии и довольно долго времени потратил на восстановление. Пока со здоровьем все хорошо, но я еще далек от боевых кондиций, в частности, физических. Тем не менее, очень доволен, что сыграл свой первый официальный матч за «Карпаты».

Считаю, что в первом тайме гости действовали лучше, Игорь Краснопир даже мог материализовать наше преимущество в забитый мяч, но не суждено. После перерыва больше владели мячом хозяева, возможно, на нашей игре негативно сказалось состояние газона. Все же, ничейный итог, по-моему, справедлив: соперники не наиграли на победу», – признался Квасница.

«Карпаты» занимают шестое место в УПЛ, набрав 28 очков.

Ранее ассистент главного тренера «Ворсклы» Николай Ищенко прокомментировал матч против львовских «Карпат».