Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Илья КВАСНИЦА: «Карпаты и Ворскла не наиграли на победу»
Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 08:15 |
153
0

Илья КВАСНИЦА: «Карпаты и Ворскла не наиграли на победу»

Новичок львовского клуба признался, что еще далек от своей оптимальной формы

07 марта 2025, 08:15 |
153
0
Илья КВАСНИЦА: «Карпаты и Ворскла не наиграли на победу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Квасница

В поединке 20-го тура чемпионата УПЛ с «Ворсклой» (0:0) в составе «Карпат» дебютировал «зимний» новичок Илья Квасница.

Игрок молодежной сборной Украины эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от противостояния в Полтаве:

«Еще на последнем этапе подготовки в Турции я не избежал мышечной контузии и довольно долго времени потратил на восстановление. Пока со здоровьем все хорошо, но я еще далек от боевых кондиций, в частности, физических. Тем не менее, очень доволен, что сыграл свой первый официальный матч за «Карпаты».

Считаю, что в первом тайме гости действовали лучше, Игорь Краснопир даже мог материализовать наше преимущество в забитый мяч, но не суждено. После перерыва больше владели мячом хозяева, возможно, на нашей игре негативно сказалось состояние газона. Все же, ничейный итог, по-моему, справедлив: соперники не наиграли на победу», – признался Квасница.

«Карпаты» занимают шестое место в УПЛ, набрав 28 очков.

Ранее ассистент главного тренера «Ворсклы» Николай Ищенко прокомментировал матч против львовских «Карпат».

По теме:
Заря – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Левый Берег – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александр БАБИЧ: «Класс игроков Полесья выше нашего»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Карпаты Львов Ворскла - Карпаты Илья Квасница инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Безумие: супергол на 90+8 и 2 удаления! Лацио вдевятером одолел Викторию П
Футбол | 07 марта 2025, 00:10 4
Безумие: супергол на 90+8 и 2 удаления! Лацио вдевятером одолел Викторию П
Безумие: супергол на 90+8 и 2 удаления! Лацио вдевятером одолел Викторию П

Римляне в первом матче 1/8 финала Лиги Европы одержали победу со счетом 2:1

ФИФА планирует увеличить количество участников чемпионата мира до 64-х
Футбол | 07 марта 2025, 07:47 0
ФИФА планирует увеличить количество участников чемпионата мира до 64-х
ФИФА планирует увеличить количество участников чемпионата мира до 64-х

Президент организации Джанни Инфантино нацелен на увеличение прибыли

ОФИЦИАЛЬНО. WBA приняла решение, которое касается титула Усика
Бокс | 06.03.2025, 09:01
ОФИЦИАЛЬНО. WBA приняла решение, которое касается титула Усика
ОФИЦИАЛЬНО. WBA приняла решение, которое касается титула Усика
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
Футбол | 06.03.2025, 09:35
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
Проблема для сборной Украины. Основной игрок выбыл на 1,5 месяца
Футбол | 06.03.2025, 18:26
Проблема для сборной Украины. Основной игрок выбыл на 1,5 месяца
Проблема для сборной Украины. Основной игрок выбыл на 1,5 месяца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
К Лунину в Реал может перейти лучший футболист сборной Украины
К Лунину в Реал может перейти лучший футболист сборной Украины
05.03.2025, 21:21 5
Футбол
Александр УСИК: «Я иду за тобой»
Александр УСИК: «Я иду за тобой»
05.03.2025, 22:33 1
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он сделает бокс снова великим»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он сделает бокс снова великим»
05.03.2025, 23:10
Бокс
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
05.03.2025, 18:45 2
Футбол
Реал может избавиться от Анчелотти. Карло нашел себе уже новый клуб
Реал может избавиться от Анчелотти. Карло нашел себе уже новый клуб
05.03.2025, 23:29 3
Футбол
«Как бы это плохо не звучало». Тренер Фьюри разочаровал новостью о Тайсоне
«Как бы это плохо не звучало». Тренер Фьюри разочаровал новостью о Тайсоне
05.03.2025, 19:03 2
Бокс
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
05.03.2025, 10:20 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Фонсека отстранен от футбола на 9 месяцев
ОФИЦИАЛЬНО. Фонсека отстранен от футбола на 9 месяцев
05.03.2025, 23:14 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем