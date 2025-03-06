Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – Верес
Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 14:25 |
29
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – Верес

Поединок 20-го тура чемпионата Украины состоится 7 марта в 13:00

06 марта 2025, 14:25 |
29
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – Верес
УПЛ

В пятницу, 7 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют «Левый Берег» (Киев) и ровенский «Верес».

Поединок пройдет на стадионе «Арена Левый Берег» в Киевской области. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Кубряк с Одессы.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

По теме:
Левый Берег – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Ингулец – команда с хорошими бойцовскими качествами»
Ворскла – Карпаты. Видео голов и обзор (обновляется)
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Верес Ровно где смотреть
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
Футбол | 06 марта 2025, 09:00 21
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро

Андрей заинтересовал «МЮ»

Гвардиола указал на дверь самому дорогому игроку в истории Манчестер Сити
Футбол | 05 марта 2025, 20:33 1
Гвардиола указал на дверь самому дорогому игроку в истории Манчестер Сити
Гвардиола указал на дверь самому дорогому игроку в истории Манчестер Сити

Джек Грилиш летом покинет клуб

Панатинаикос – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 06.03.2025, 13:32
Панатинаикос – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Панатинаикос – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
«Покинуть ринг». Абсолютный чемпион мира заговорил о завершении карьеры
Бокс | 05.03.2025, 15:05
«Покинуть ринг». Абсолютный чемпион мира заговорил о завершении карьеры
«Покинуть ринг». Абсолютный чемпион мира заговорил о завершении карьеры
Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06.03.2025, 11:15
Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, почему Джервонте Дэвису не был отсчитан нокдаун
Стало известно, почему Джервонте Дэвису не был отсчитан нокдаун
04.03.2025, 12:17 7
Бокс
ВИДЕО. Нокдаун невидимка, нокаут после гонга, отстранение Баколе
ВИДЕО. Нокдаун невидимка, нокаут после гонга, отстранение Баколе
04.03.2025, 15:08
Бокс
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»
05.03.2025, 08:06 34
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
06.03.2025, 07:50 1
Бокс
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
04.03.2025, 11:58 12
Футбол
«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
05.03.2025, 17:17
Футбол
Усик ответил, как бы закончился бой Владимир Кличко – Мухаммед Али
Усик ответил, как бы закончился бой Владимир Кличко – Мухаммед Али
05.03.2025, 00:02 1
Бокс
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
05.03.2025, 18:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем