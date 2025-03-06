Украина. Премьер лига06 марта 2025, 14:25 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – Верес
Поединок 20-го тура чемпионата Украины состоится 7 марта в 13:00
06 марта 2025, 14:25 |
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В пятницу, 7 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют «Левый Берег» (Киев) и ровенский «Верес».
Поединок пройдет на стадионе «Арена Левый Берег» в Киевской области. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Кубряк с Одессы.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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