Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – Верес

В пятницу, 7 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют «Левый Берег» (Киев) и ровенский «Верес».

Поединок пройдет на стадионе «Арена Левый Берег» в Киевской области. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Кубряк с Одессы.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.