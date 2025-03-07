«Это меня огорчает». Наставник Ромы назвал главную проблему Довбика
Клаудио Раньери прокомментировал победу в матче Лиги Европы
6 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сыграли итальянская «Рома» и испанский «Атлетик» Бильбао. Римский клуб одолел соперника с минимальным счетом 2:1.
Наставник хозяев Клаудио Раньери оценил игру форвардов Артема Довбика и Эльдора Шомуродова, который забил победный гол на последних минутах:
«Я не жалею, что Шомуродов не вышел на поле с первых минут. Нельзя предугадать свои действия. Эльдор мог бы забить больше или вообще уйти без голов. Довбик провел неплохой матч, он много боролся. Мне было искренне жаль, что он оступился в такой ответственный момент.
К сожалению, Артем использует тип обуви, который не позволяет менять шипы сзади и это меня сильно огорчает. Я говорю об этом с того дня, как пришел в клуб. Поле было мокрым и он поскользнулся. Главное – проявить терпение, мы будем делать все необходимое, чтобы пройти дальше», – сказал Раньери.
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