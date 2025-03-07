«Это меня огорчает». Наставник Ромы назвал главную проблему Довбика

6 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сыграли итальянская «Рома» и испанский «Атлетик» Бильбао. Римский клуб одолел соперника с минимальным счетом 2:1.

Наставник хозяев Клаудио Раньери оценил игру форвардов Артема Довбика и Эльдора Шомуродова, который забил победный гол на последних минутах:

«Я не жалею, что Шомуродов не вышел на поле с первых минут. Нельзя предугадать свои действия. Эльдор мог бы забить больше или вообще уйти без голов. Довбик провел неплохой матч, он много боролся. Мне было искренне жаль, что он оступился в такой ответственный момент.

К сожалению, Артем использует тип обуви, который не позволяет менять шипы сзади и это меня сильно огорчает. Я говорю об этом с того дня, как пришел в клуб. Поле было мокрым и он поскользнулся. Главное – проявить терпение, мы будем делать все необходимое, чтобы пройти дальше», – сказал Раньери.