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  4. «Это меня огорчает». Наставник Ромы назвал главную проблему Довбика
Лига Европы
07 марта 2025, 08:27 |
964
0

«Это меня огорчает». Наставник Ромы назвал главную проблему Довбика

Клаудио Раньери прокомментировал победу в матче Лиги Европы

07 марта 2025, 08:27 |
964
0
«Это меня огорчает». Наставник Ромы назвал главную проблему Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

6 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сыграли итальянская «Рома» и испанский «Атлетик» Бильбао. Римский клуб одолел соперника с минимальным счетом 2:1.

Наставник хозяев Клаудио Раньери оценил игру форвардов Артема Довбика и Эльдора Шомуродова, который забил победный гол на последних минутах:

«Я не жалею, что Шомуродов не вышел на поле с первых минут. Нельзя предугадать свои действия. Эльдор мог бы забить больше или вообще уйти без голов. Довбик провел неплохой матч, он много боролся. Мне было искренне жаль, что он оступился в такой ответственный момент.

К сожалению, Артем использует тип обуви, который не позволяет менять шипы сзади и это меня сильно огорчает. Я говорю об этом с того дня, как пришел в клуб. Поле было мокрым и он поскользнулся. Главное – проявить терпение, мы будем делать все необходимое, чтобы пройти дальше», – сказал Раньери.

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Лига Европы Рома Рим Атлетик Бильбао Артем Довбик Эльдор Шомуродов Клаудио Раньери
Николай Титюк Источник: Voce Giallorossa
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