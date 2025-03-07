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  4. ФИФА планирует увеличить количество участников чемпионата мира до 64-х
Чемпионат мира
07 марта 2025, 07:47 |
637
2

ФИФА планирует увеличить количество участников чемпионата мира до 64-х

Президент организации Джанни Инфантино нацелен на увеличение прибыли

07 марта 2025, 07:47 |
637
2
ФИФА планирует увеличить количество участников чемпионата мира до 64-х
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

ФИФА и президент Джанни Инфантино планируют увеличить количество участников чемпионата мира до 64-х в 2030 году. Предложение было озвучено на заседании совета директоров и вызвало неоднозначную реакцию.

«Расширение чемпионата мира до такого количества команд – более четверти от общего числа членов ФИФА – может сделать бессмысленными многие региональные отборочные соревнования к этому турниру.

На данный момент около семи из десяти команд из Южной Америки могут претендовать на участие в чемпионате мира 2026 года, а дальнейшее расширение турнира может снизить его привлекательность для вещателей.

Также есть существенные логистические проблемы. Турнир с 32 командами длится около месяца и почти наверняка продлится дольше в расширенном формате. Турнир с 48 странами в 2026 году будет включать рекордные 104 игры», – сообщает источник.

Чемпионат мира 2030 года пройдет в нескольких странах – в Португалии, Испании, Марокко с привлечением Аргентины, Уругвая и Парагвая.

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ФИФА Джанни Инфантино чемпионат мира по футболу ЧМ-2030 по футболу
Николай Титюк Источник: New York Times
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Falko
Маловато буде. Гадаю, 128 - було би в самий раз ))
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+2
ivankondrat96
Тоді треба буде відбір у Південній Америці взагалі відміняти. Там і так 6 з 10 напряму виходять
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0
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