Известны все участницы 1/4 финала в Штутгарте
Марта Костюк оказалась в серьезной компании
Состоялись матчи второго раунда на турнире WTA 500 в Штутгарте.
Украинка Марта Костюк в напряженном трехсетовом поединке вырвала победу у пятой сеяной китаянки Чжэн Циньвень.
Из сеяных турнир также покинула Онс Жабер. Она проиграла итальянке Жасмин Паолини, которая в это году уже выиграла турнир серии WTA 1000. Все остальные шесть участниц имеют на своем счету победы на соревнованиях Grand Slam.
Штутгарт. Второй круг
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Элизе Мертенс – 6:3, 6:4
Эмма Радукану – Линда Носкова – 6:0, 7:5
Елена Рыбакина [4] – Вероника Кудерметова – 7:6(3), 1:6, 6:4
Жасмин Паолини – Онс Жабер [7] – 7:6(8), 6:4
Нижняя часть сетки
Марта Костюк – Чжэн Циньвень [5] – 6:2, 4:6, 7:5
Коко Гофф [3] – Саша Викери [Q] – 6:3, 4:6, 7:5
Маркета Вондроушова [6] – Анастасия Потапова – 7:6(5), 6:1
Арина Соболенко [2] – Паула Бадоса – 7:6(4), 4:6, 3:3 (отказ)
Штутгарт. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Эмма Радукану
Елена Рыбакина [4] – Жасмин Паолини
Нижняя часть сетки
Марта Костюк – Коко Гофф [3]
Маркета Вондроушова [6] – Арина Соболенко [2]
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