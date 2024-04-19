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WTA
19 апреля 2024, 12:35 |
239
0

Известны все участницы 1/4 финала в Штутгарте

Марта Костюк оказалась в серьезной компании

19 апреля 2024, 12:35 |
239
0
Известны все участницы 1/4 финала в Штутгарте
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Состоялись матчи второго раунда на турнире WTA 500 в Штутгарте.

Украинка Марта Костюк в напряженном трехсетовом поединке вырвала победу у пятой сеяной китаянки Чжэн Циньвень.

Из сеяных турнир также покинула Онс Жабер. Она проиграла итальянке Жасмин Паолини, которая в это году уже выиграла турнир серии WTA 1000. Все остальные шесть участниц имеют на своем счету победы на соревнованиях Grand Slam.

Штутгарт. Второй круг

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Элизе Мертенс – 6:3, 6:4
Эмма Радукану – Линда Носкова – 6:0, 7:5

Елена Рыбакина [4] – Вероника Кудерметова – 7:6(3), 1:6, 6:4
Жасмин Паолини – Онс Жабер [7] – 7:6(8), 6:4

Нижняя часть сетки

Марта Костюк – Чжэн Циньвень [5] – 6:2, 4:6, 7:5
Коко Гофф [3] – Саша Викери [Q] – 6:3, 4:6, 7:5

Маркета Вондроушова [6] – Анастасия Потапова – 7:6(5), 6:1
Арина Соболенко [2] – Паула Бадоса – 7:6(4), 4:6, 3:3 (отказ)

Штутгарт. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Эмма Радукану
Елена Рыбакина [4] – Жасмин Паолини

Нижняя часть сетки

Марта Костюк – Коко Гофф [3]
Маркета Вондроушова [6] – Арина Соболенко [2]

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WTA Штутгарт Ига Свёнтек Элизе Мертенс Эмма Радукану Линда Носкова Елена Рыбакина Вероника Кудерметова Жасмин Паолини Онс Жабер Марта Костюк Чжэн Циньвень Коко Гофф Саша Викери Маркета Вондроушова Анастасия Потапова Арина Соболенко Паула Бадоса
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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