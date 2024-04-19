Известны все участницы 1/4 финала в Штутгарте

Состоялись матчи второго раунда на турнире WTA 500 в Штутгарте.

Украинка Марта Костюк в напряженном трехсетовом поединке вырвала победу у пятой сеяной китаянки Чжэн Циньвень.

Из сеяных турнир также покинула Онс Жабер. Она проиграла итальянке Жасмин Паолини, которая в это году уже выиграла турнир серии WTA 1000. Все остальные шесть участниц имеют на своем счету победы на соревнованиях Grand Slam.

Штутгарт. Второй круг

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Элизе Мертенс – 6:3, 6:4

Эмма Радукану – Линда Носкова – 6:0, 7:5

Елена Рыбакина [4] – Вероника Кудерметова – 7:6(3), 1:6, 6:4

Жасмин Паолини – Онс Жабер [7] – 7:6(8), 6:4

Нижняя часть сетки

Марта Костюк – Чжэн Циньвень [5] – 6:2, 4:6, 7:5

Коко Гофф [3] – Саша Викери [Q] – 6:3, 4:6, 7:5

Маркета Вондроушова [6] – Анастасия Потапова – 7:6(5), 6:1

Арина Соболенко [2] – Паула Бадоса – 7:6(4), 4:6, 3:3 (отказ)

Штутгарт. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Эмма Радукану

Елена Рыбакина [4] – Жасмин Паолини

Нижняя часть сетки

Марта Костюк – Коко Гофф [3]

Маркета Вондроушова [6] – Арина Соболенко [2]