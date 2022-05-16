Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 мая в 22:00 матч 37-го тура чемпионата Англии
16 мая в 22:00 проходит поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Ньюкасл» и «Арсенал».
«Канониры» (66 очков, 2 игры до финиша) ведут борьбу с «Тоттенхэмом» (68 очков, 1 игра до конца) за 4-е место и путевку в Лигу чемпионов.
Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports+.
Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
🚨 Tonight's team to take on Arsenal.— Newcastle United FC (@NUFC) May 16, 2022
HWTL! 💪#NEWARS pic.twitter.com/gPNBZiMWwl
🚨 TEAM NEWS— Arsenal (@Arsenal) May 16, 2022
🧱 Ben White returns
🤝 Gabriel partners him at the back
🎯 Eddie leads the line
COME ON ARSENAL 💪#NEWARS pic.twitter.com/ttTsojJH70
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