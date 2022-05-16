Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Ньюкасл
18 0 : 0
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
16 мая 2022, 22:00 |
508
3

Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 мая в 22:00 матч 37-го тура чемпионата Англии

16 мая 2022, 22:00 |
508
3
Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

16 мая в 22:00 проходит поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Ньюкасл» и «Арсенал».

«Канониры» (66 очков, 2 игры до финиша) ведут борьбу с «Тоттенхэмом» (68 очков, 1 игра до конца) за 4-е место и путевку в Лигу чемпионов.

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports+.

Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

По теме:
Вулверхэмптон – Норвич – 1:1. Видео голов и обзор матча
Астон Вилла – Кристал Пэлас – 1:1. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Реакция фанов Лидса на спасительный гол в компенсированное время
Ньюкасл Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ньюкасл - Арсенал смотреть онлайн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Жена засняла дурацкую гибель бывшего футболиста Витесса
Футбол | 16 мая 2022, 11:40 2
ВИДЕО. Жена засняла дурацкую гибель бывшего футболиста Витесса
ВИДЕО. Жена засняла дурацкую гибель бывшего футболиста Витесса

Мурад Ламрабатте прыгнул с 30-метровой скалы в воду и утонул

Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Хоккей | 15 мая 2022, 22:50 1
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)

В Финляндии состоится чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе

Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика
Футбол | 16.05.2022, 20:10
Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика
Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика
Лунин попал в команду недели Ла Лиги по версии WhoScored
Футбол | 16.05.2022, 13:00
Лунин попал в команду недели Ла Лиги по версии WhoScored
Лунин попал в команду недели Ла Лиги по версии WhoScored
Покойся с миром, папа Ваня. Петряк трогательно попрощался с тестем
Война | 16.05.2022, 12:29
Покойся с миром, папа Ваня. Петряк трогательно попрощался с тестем
Покойся с миром, папа Ваня. Петряк трогательно попрощался с тестем
Новини партнерів
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VikyKrasotulechka90
Ньюкасл вперед!!
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Марез не забил пенальти. Ман Сити отыграл два мяча в зарубе с Вест Хэмом
Марез не забил пенальти. Ман Сити отыграл два мяча в зарубе с Вест Хэмом
15.05.2022, 17:53 1
Футбол
Не Брентфорд. Мудрик назвал клуб, в который хотел бы перейти из Шахтера
Не Брентфорд. Мудрик назвал клуб, в который хотел бы перейти из Шахтера
14.05.2022, 21:20 8
Футбол
Тервел Пулев может завершить карьеру Ковалева
Тервел Пулев может завершить карьеру Ковалева
14.05.2022, 19:21
Бокс
Реал закрыл сделку по трансферу Мбаппе
Реал закрыл сделку по трансферу Мбаппе
16.05.2022, 15:36 1
Футбол
Джермелл Чарло финишировал Брайана Кастаньо и повторил достижение Усика
Джермелл Чарло финишировал Брайана Кастаньо и повторил достижение Усика
15.05.2022, 07:30 1
Бокс
Алексей АРЕСТОВИЧ: «Неделю назад путину к постели вызывали скорую помощь»
Алексей АРЕСТОВИЧ: «Неделю назад путину к постели вызывали скорую помощь»
14.05.2022, 22:50 6
Война
Карьерная география Андрея Ярмоленко. Где окажется украинец после Вест Хэма
Карьерная география Андрея Ярмоленко. Где окажется украинец после Вест Хэма
15.05.2022, 10:35 7
Футбол
У Си Цзиньпина церебральная аневризма. Его просят уйти из политики – СМИ
У Си Цзиньпина церебральная аневризма. Его просят уйти из политики – СМИ
14.05.2022, 18:22 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем