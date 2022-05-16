Англия16 мая 2022, 23:56 | Обновлено 17 мая 2022, 01:21
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Подарок Тоттенхэму. Ньюкасл обыграл Арсенал
У «Канониров» большие проблемы с попаданием в топ-4
16 мая 2022, 23:56 | Обновлено 17 мая 2022, 01:21
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Сегодня «Ньюкасл» в 37-м туре АПЛ дома неожиданно обыграл «Арсенал» со счетом 2:0. Счет в матче был открыт благодаря автоголу защитника «Арсенала» Бена Уайта.
«Ньюкасл» - «Арсенал» - 2:0
Голы: Уайт 55 (автогол), Гимараэш 85
Это поражение ставит под большую угрозу попадание «Арсенала» в Лигу чемпионов. За тур до финиша «Канониры» Микеля Артеты отстают на 2 очка от «Тоттенхэма».
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Комментарии 3
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Ньюкасл, після ребрендингу видав непоганий відрізок, забезпечив собі місце в АПЛ, комфортно почувався, а Арсенал... напевно про.рав своє щастя.
Уххх!!!Ньюкасл молодці-зауважав,відносно їх мотивів я помилився,надіявся тільки на Евертон.Дійсно подарунок.
Аааааааа как Арсенал хотел выиграть этот матч?
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