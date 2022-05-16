Подарок Тоттенхэму. Ньюкасл обыграл Арсенал

Сегодня «Ньюкасл» в 37-м туре АПЛ дома неожиданно обыграл «Арсенал» со счетом 2:0. Счет в матче был открыт благодаря автоголу защитника «Арсенала» Бена Уайта.

«Ньюкасл» - «Арсенал» - 2:0

Голы: Уайт 55 (автогол), Гимараэш 85

Это поражение ставит под большую угрозу попадание «Арсенала» в Лигу чемпионов. За тур до финиша «Канониры» Микеля Артеты отстают на 2 очка от «Тоттенхэма».