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Чемпионат Англии
Ньюкасл
16.05.2022, FT 2 : 0
Арсенал
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Англия
16 мая 2022, 23:56 | Обновлено 17 мая 2022, 01:21
371
3

Подарок Тоттенхэму. Ньюкасл обыграл Арсенал

У «Канониров» большие проблемы с попаданием в топ-4

16 мая 2022, 23:56 | Обновлено 17 мая 2022, 01:21
371
3
Подарок Тоттенхэму. Ньюкасл обыграл Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Ньюкасл» в 37-м туре АПЛ дома неожиданно обыграл «Арсенал» со счетом 2:0. Счет в матче был открыт благодаря автоголу защитника «Арсенала» Бена Уайта.

«Ньюкасл» - «Арсенал» - 2:0
Голы: Уайт 55 (автогол), Гимараэш 85

Это поражение ставит под большую угрозу попадание «Арсенала» в Лигу чемпионов. За тур до финиша «Канониры» Микеля Артеты отстают на 2 очка от «Тоттенхэма».

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Арсенал Лондон Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ньюкасл - Арсенал Тоттенхэм
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Источник Sport.ua
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Віталій Ткачук
Ньюкасл, після ребрендингу видав непоганий відрізок, забезпечив собі місце в АПЛ, комфортно почувався, а Арсенал... напевно про.рав своє щастя. 
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0
pol-55
Уххх!!!Ньюкасл молодці-зауважав,відносно їх мотивів я помилився,надіявся тільки на Евертон.Дійсно подарунок.
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0
Hg
Аааааааа как Арсенал хотел выиграть этот матч?
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0
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