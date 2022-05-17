Микель АРТЕТА: «Сильно огорчен. Нас превзошли по всем статьям»

«Арсенал» уступил «Ньюкаслу» (0:2) в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги.

После этого поражения лондонцы опустились на пятое место в турнирной таблице, отставая на 2 очка от «Тоттенхэма». Наставник «Арсенала» Микель Артета разочарован игрой и результатом.

«Ньюкасл» заслужил победу, он был гораздо сильнее. У нас ничего не получалось. Нас превзошли по всем статьям, мы плохо работали с мячом. Много чего случилось по ходу матча, включая вынужденные замены из-за травм, но это не оправдание.

«Ньюкасл» был в десять раз лучше, и это разочаровывает. Наша игра была очень далека от той, что требуется для выхода в Лигу чемпионов. Я сильно огорчен, поражение болезненное. Все было в наших руках до этого дня, а теперь – нет. Но в футболе всегда есть хотя бы крошечный шанс», – сказал Артета.