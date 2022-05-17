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Ньюкасл
16.05.2022, FT 2 : 0
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Англия
17 мая 2022, 01:23 | Обновлено 17 мая 2022, 01:39
87
0

Ньюкасл – Арсенал – 2:0. От канониров ускользает ЛЧ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 37-го тура чемпионата Англии

17 мая 2022, 01:23 | Обновлено 17 мая 2022, 01:39
87
0
Ньюкасл – Арсенал – 2:0. От канониров ускользает ЛЧ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» победил «Арсенал» (2:0).

На 56-й минуте мяч в свои ворота забил защитник «Арсенала» Бен Уайт, а затем на 85-й минуте отличился хавбек Бруно Гимараеш.

У «Арсенала» 66 очков и 5-е место. Канониры теперь могут не попасть в Лигу чемпионов, поскольку у «Тоттенхэма» на два очка больше за тур до финиша.

АПЛ. 37-й тур

Ньюкасл – Арсенал – 2:0

Голы: Уайт, 55 (автогол), Гимараеш, 85.

Ньюкасл: Дубравка, Шер (Ласкеллес, 49), Таргетт, Крафт, Берн, Альмирон, Лонгстафф, Гимараеш, Жоэлинтон, Уилсон (Гэйл, 90+4), Сен-Максимен (Фрэйзер, 77), Мерфи.

Арсенал: Рамсдейл, Уайт, Габриэл Магальяйнс (Пепе, 73), Томиясу (Седрик Суареш, 40), Нуну Тавареш (Ляказетт, 62), Сака, Эдегор, Смит-Роу (Мартинелли, 53), Эль-Нени, Джака, Нкетиа.

Предупреждения: Уайт, 8, Нкетиа, 46, Ляказетт, 90+5.

Судья: Инглэнд (Англия)

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
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Источник Sport.ua
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