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Англия
14 мая 2022, 12:23 | Обновлено 14 мая 2022, 12:30
62
0

Ньюкасл – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

У «канониров» больше нет права на ошибку

14 мая 2022, 12:23 | Обновлено 14 мая 2022, 12:30
62
0
Ньюкасл – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 16 мая, состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» на домашнем стадионе «Сент-Джеймс Парк» примет лондонский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ньюкасл

 

Команда Эдди Хау за два тура до конца чемпионата занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 43 очка. Долгое время «сороки» рисковали вылететь в Чемпионшип, однако усиление во время зимнего трансферного окна принесло свои плоды.

«Ньюкасл» уже точно сыграет в следующем сезоне Премьер-лиги, но задачей будет никак не борьба за сохранение прописки в элитном дивизионе. Шейхи из Саудовской Аравии, которые приобрели клуб в октябре прошлого года, явно хотят видеть его как можно скорее среди участников еврокубков.

Арсенал

 

Микель Артета наконец-то смог создать команду, способную бороться за выход в Лигу чемпионов. За два тура до конца чемпионата «канониры» замыкают топ-4, опережая пятую строчку, на которой «Тоттенхэм», на один балл. Мог «Арсенал» уже обеспечить себе заветную четвертую позицию, если бы недавно не проиграл «шпорам» (0:3) в очной встрече.

Поражением подопечные Артеты значительно усложнили себе жизнь. О борьбе с «Челси» за бронзовые медали уже можно забыть, поскольку отыграть четыре очка за два тура в данной ситуации вряд ли возможно. Теперь главное для «Арсенала» – одержать две победы в оставшихся играх. Цена осечки может оказаться чрезвычайно высокой.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Арсенал» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.90 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Ньюкасл»: Дубравка – Триппьер, Шер, Берн, Таргетт, Лонгстафф, Гимараэс, Жоэлинтон, Алмирон, Уилсон, Сен-Максимен.

«Арсенал»: Рэмсдейл – Соареш, Томиясу, Уайт, Тавареш, Эль-Ненни, Джака, Сака, Эдегор, Смит Роу, Нкетиа.

16 мая, понедельник

«Ньюкасл» – «Арсенал»
Ньюкасл-апон-Тайн. Стадион «Сент-Джеймс Парк». 22:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
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Арсенал Лондон Ньюкасл прогнозы Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Денис Шаховец
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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