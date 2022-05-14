В понедельник, 16 мая, состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» на домашнем стадионе «Сент-Джеймс Парк» примет лондонский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ньюкасл

Команда Эдди Хау за два тура до конца чемпионата занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 43 очка. Долгое время «сороки» рисковали вылететь в Чемпионшип, однако усиление во время зимнего трансферного окна принесло свои плоды.

«Ньюкасл» уже точно сыграет в следующем сезоне Премьер-лиги, но задачей будет никак не борьба за сохранение прописки в элитном дивизионе. Шейхи из Саудовской Аравии, которые приобрели клуб в октябре прошлого года, явно хотят видеть его как можно скорее среди участников еврокубков.

Арсенал

Микель Артета наконец-то смог создать команду, способную бороться за выход в Лигу чемпионов. За два тура до конца чемпионата «канониры» замыкают топ-4, опережая пятую строчку, на которой «Тоттенхэм», на один балл. Мог «Арсенал» уже обеспечить себе заветную четвертую позицию, если бы недавно не проиграл «шпорам» (0:3) в очной встрече.

Поражением подопечные Артеты значительно усложнили себе жизнь. О борьбе с «Челси» за бронзовые медали уже можно забыть, поскольку отыграть четыре очка за два тура в данной ситуации вряд ли возможно. Теперь главное для «Арсенала» – одержать две победы в оставшихся играх. Цена осечки может оказаться чрезвычайно высокой.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Арсенал» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.90 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Ньюкасл»: Дубравка – Триппьер, Шер, Берн, Таргетт, Лонгстафф, Гимараэс, Жоэлинтон, Алмирон, Уилсон, Сен-Максимен.

«Арсенал»: Рэмсдейл – Соареш, Томиясу, Уайт, Тавареш, Эль-Ненни, Джака, Сака, Эдегор, Смит Роу, Нкетиа.

16 мая, понедельник