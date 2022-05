15 мая в 18:30 проходит поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Эвертон» и «Брентфорд».

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основе «ирисок». Команде Фрэнка Лэмпарда нужно выиграть, чтобы сохранить прописку в элиту на следующий сезон.

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports+.

Эвертон – Брентфорд. Миколенко в матче за выживание. Смотреть онлайн. LIVE

Стартовые составы команд

