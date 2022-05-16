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Чемпионат Англии
Эвертон
15.05.2022, FT 2 : 3
Брентфорд
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Англия
16 мая 2022, 02:19 |
13
0

Эвертон – Брентфорд – 2:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

16 мая 2022, 02:19 |
13
0
Эвертон – Брентфорд – 2:3. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 37-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» на выезде обыграл «Эвертон» со счетом 3:2.

События матча

88’
Хосе-Саломон Рондон (Эвертон) получает красную карточку.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Рико Генри (Брентфорд).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Брентфорд).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Ришарлисон (Эвертон).
37’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Симус Коулмэн (Эвертон).
18’
Джеррэд Брэнтуэйт (Эвертон) получает красную карточку.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Эвертон).
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Источник Setanta Sports Ukraine
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