Англия16 мая 2022, 02:19 |
13
0
Эвертон – Брентфорд – 2:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
16 мая 2022, 02:19 |
13
0
В поединке 37-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» на выезде обыграл «Эвертон» со счетом 3:2.
События матча
88’
Хосе-Саломон Рондон (Эвертон) получает красную карточку.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Рико Генри (Брентфорд).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Брентфорд).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Ришарлисон (Эвертон).
37’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Симус Коулмэн (Эвертон).
18’
Джеррэд Брэнтуэйт (Эвертон) получает красную карточку.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Эвертон).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 мая 2022, 22:30 1
«Атлетико» и «Севилья» разошлись миром в борьбе за третье место
Хоккей | 15 мая 2022, 22:50 1
В Финляндии состоится чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе
Футбол | 15.05.2022, 20:30
Футбол | 15.05.2022, 23:00
Теннис | 15.05.2022, 21:06
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.05.2022, 03:19 1
15.05.2022, 02:00 15
15.05.2022, 10:35 7
15.05.2022, 19:45 1
14.05.2022, 21:35 6
14.05.2022, 12:03 9
14.05.2022, 22:50 5