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Чемпионат Англии
Эвертон
15.05.2022 18:30 - : -
Брентфорд
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Англия
15 мая 2022, 01:03 |
30
0

Эвертон – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Команда Виталия Миколенко до сих пор находится в опасности

15 мая 2022, 01:03 |
30
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Эвертон – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 мая, в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» состоится матч тридцать седьмого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют местный «Эвертон» и «Брентфорд». Стартовый свисток рефери Майкла Оливера из Ашингтона прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Эвертон


Ливерпульский коллектив собственными неудачными выступлениями по ходу сезона загнал себя в ситуацию, когда за два тура до конца очередного футбольного года все еще не сумел обезопасить себя от понижения в классе. Лишь с помощью безумных волевых усилий подопечным Френка Лампарда удалось вырвать победы над лондонским «Челси» (1:0) и «Лестера» (2:1), после чего ничейный исход встречи против стоящего ниже в турнирной таблице «Уотфорда» (0:0) выглядел в чем-то действительно обидным.

«Ириски» в определенный момент осознали, что могут достигать желаемых результатов, поэтому им сложно будет отбить охоту испытать это чувство вновь. Однако, если осечка произошла в игре против команды, которая уже фактически отправилась в Чемпионшип, то не может ли подобная ситуация повториться в случае с противостоянием против середняка турнирной таблицы, чья мотивация также не на наивысшем уровне. В чем-то везет, что остается еще матч против «Кристал Пэлас» в запасе, но и для «стекольщиков» эта игра может получить дополнительный подтекст.

Брентфорд


«Пчелы» уходящий сезон провели таким образом, чтобы закрепиться в «элите» английского футбола по классической для новичков схеме. Вблизи к экватору турнирной таблицы им уже точно ничего не угрожает, поэтому играть против «Эвертона» и «Лидса» футболисты Томаса Франка могут в свое удовольствие. Впрочем, а что мешало «Брентфорду» заниматься этим в предыдущих турах, когда команда все равно искала возможности обыграть своих соперников? Да, против «Манчестер Юнайтед» (3:0) и «Тоттенхэма» (0:0) подобный фокус не удался, но это совершенно не мешает команде из Хаунслоу попробовать вновь.

И ведь был же удачный опыт в противостояниях против «Челси» (4:1) и «Вест Хэма» (2:0), которые для команды Франка носят статус региональных дерби! Как соперник, «Брентфорд» зарекомендовал себя в текущем сезоне как очень неприятный коллектив, так как не любит делить очки с оппонентами, но и за победы не упускает возможность зацепиться. Стоит выделить и более удачные атаку и оборону, по сравнению с «Эвертоном», который результативностью в этом году исключительно огорчает.

Ориентировочные составы


«Эвертон»: Пикфорд – Коулман, Кин, Холгейт – Миколенко, Аллан, Дюкуре, Ивоби – Грэй, Ришарлисон, Гордон.

«Брентфорд»: Райя – Хенри, Соренсен, Янссон, Айер – Эриксен, Нергор, Йенсен – Висса, Тоней, Мбеумо.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, в предстоящем поединке хозяева должны сделать последний шаг по направлению от зоны вылетал. Нашей ставкой будет позиция – «Эвертон» победит и ТМ 2.5 с коэффициентом 4.50 по линии Parimatch.

15 мая, воскресенье

«Эвертон» – «Брентфорд»
Ливерпуль. «Гудисон Парк». 18:30
Арбитр: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия)
Прогноз Sport.ua – 1:0
Parimatch  
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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