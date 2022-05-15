В воскресенье, 15 мая, в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» состоится матч тридцать седьмого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют местный «Эвертон» и «Брентфорд». Стартовый свисток рефери Майкла Оливера из Ашингтона прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Эвертон



Ливерпульский коллектив собственными неудачными выступлениями по ходу сезона загнал себя в ситуацию, когда за два тура до конца очередного футбольного года все еще не сумел обезопасить себя от понижения в классе. Лишь с помощью безумных волевых усилий подопечным Френка Лампарда удалось вырвать победы над лондонским «Челси» (1:0) и «Лестера» (2:1), после чего ничейный исход встречи против стоящего ниже в турнирной таблице «Уотфорда» (0:0) выглядел в чем-то действительно обидным.

«Ириски» в определенный момент осознали, что могут достигать желаемых результатов, поэтому им сложно будет отбить охоту испытать это чувство вновь. Однако, если осечка произошла в игре против команды, которая уже фактически отправилась в Чемпионшип, то не может ли подобная ситуация повториться в случае с противостоянием против середняка турнирной таблицы, чья мотивация также не на наивысшем уровне. В чем-то везет, что остается еще матч против «Кристал Пэлас» в запасе, но и для «стекольщиков» эта игра может получить дополнительный подтекст.

Брентфорд



«Пчелы» уходящий сезон провели таким образом, чтобы закрепиться в «элите» английского футбола по классической для новичков схеме. Вблизи к экватору турнирной таблицы им уже точно ничего не угрожает, поэтому играть против «Эвертона» и «Лидса» футболисты Томаса Франка могут в свое удовольствие. Впрочем, а что мешало «Брентфорду» заниматься этим в предыдущих турах, когда команда все равно искала возможности обыграть своих соперников? Да, против «Манчестер Юнайтед» (3:0) и «Тоттенхэма» (0:0) подобный фокус не удался, но это совершенно не мешает команде из Хаунслоу попробовать вновь.

И ведь был же удачный опыт в противостояниях против «Челси» (4:1) и «Вест Хэма» (2:0), которые для команды Франка носят статус региональных дерби! Как соперник, «Брентфорд» зарекомендовал себя в текущем сезоне как очень неприятный коллектив, так как не любит делить очки с оппонентами, но и за победы не упускает возможность зацепиться. Стоит выделить и более удачные атаку и оборону, по сравнению с «Эвертоном», который результативностью в этом году исключительно огорчает.

Ориентировочные составы



«Эвертон»: Пикфорд – Коулман, Кин, Холгейт – Миколенко, Аллан, Дюкуре, Ивоби – Грэй, Ришарлисон, Гордон.

«Брентфорд»: Райя – Хенри, Соренсен, Янссон, Айер – Эриксен, Нергор, Йенсен – Висса, Тоней, Мбеумо.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, в предстоящем поединке хозяева должны сделать последний шаг по направлению от зоны вылетал. Нашей ставкой будет позиция – «Эвертон» победит и ТМ 2.5 с коэффициентом 4.50 по линии Parimatch.

15 мая, воскресенье