Миколенко пободался с Тоуни. Эвертон уступил Брентфорду, не решив задачу

15 мая прошел поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» дома проиграл «Брентфорду».

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основе «ирисок» и провел на поле весь матч. Украинец запомнился тем, что в одном из эпизодов пободался с соперником Айваном Тоуни.

У «Эвертона» отличились Кальверт-Льюин и Ришарлисон. За «Брентфорд» голы забили Йоан Висса и Рико Генри. Еще один гол в свои ворота забил защитник «Эвертона» Шеймус Коулман.

Команде Фрэнка Лэмпарда нужно было выиграть, чтобы сохранить прописку в элиту на следующий сезон. Но уже на 18-й минуте красную карточку получил защитник «Эвертона» Джарред Брантуэйт.

Ведя в счете после первого тайма (2:1), хозяева поля катастрофически проиграли воздух во второй половине игры и уступили (2:3). Вопрос выживания в элите отложен до следующих матчей.

АПЛ. 37-й тур

Эвертон – Брентфорд – 2:3

Голы: Кальверт-Льюин, 10, Ришарлисон, 45+2 (пен) – Коулман, 37 (автогол), Висса, 62, Генри, 64.

Эвертон: Пикфорд, Коулмэн (Рондон, 84), Холгейт, Брантуэйт, Миколенко, Андре Гомеш (Кенни, 72), Дукуре, Ивоби, Калверт-Льюин, Ришарлисон, Гордон (Грэй, 72).

Брентфорд: Райя, Айер (Дасилва, 59), Янссон, Соренсен (Янельт, 46), Генри, Эриксен, Нергор, Йенсен, Тоуни, Висса (Роэрслев, 75), Мбемо.

Предупреждения: Соренсен, 10, Нергор, 27, Айер, 40.

Удаления: Брантуэйт, 18, Рондон, 88.

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