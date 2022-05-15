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  4. Миколенко пободался с Тоуни. Эвертон уступил Брентфорду, не решив задачу
Чемпионат Англии
Эвертон
15.05.2022, FT 2 : 3
Брентфорд
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Англия
15 мая 2022, 20:30 | Обновлено 15 мая 2022, 21:39
3521
2

Миколенко пободался с Тоуни. Эвертон уступил Брентфорду, не решив задачу

Команда Фрэнка Лэмпарда вела в счете, но катастрофически проиграла воздух

15 мая 2022, 20:30 | Обновлено 15 мая 2022, 21:39
3521
2
Миколенко пободался с Тоуни. Эвертон уступил Брентфорду, не решив задачу
Getty Images/Global Images Ukraine

15 мая прошел поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» дома проиграл «Брентфорду».

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основе «ирисок» и провел на поле весь матч. Украинец запомнился тем, что в одном из эпизодов пободался с соперником Айваном Тоуни.

У «Эвертона» отличились Кальверт-Льюин и Ришарлисон. За «Брентфорд» голы забили Йоан Висса и Рико Генри. Еще один гол в свои ворота забил защитник «Эвертона» Шеймус Коулман. 

Команде Фрэнка Лэмпарда нужно было выиграть, чтобы сохранить прописку в элиту на следующий сезон. Но уже на 18-й минуте красную карточку получил защитник «Эвертона» Джарред Брантуэйт.

Ведя в счете после первого тайма (2:1), хозяева поля катастрофически проиграли воздух во второй половине игры и уступили (2:3). Вопрос выживания в элите отложен до следующих матчей.

АПЛ. 37-й тур

Эвертон – Брентфорд – 2:3

Голы: Кальверт-Льюин, 10, Ришарлисон, 45+2 (пен) – Коулман, 37 (автогол), Висса, 62, Генри, 64.

Эвертон: Пикфорд, Коулмэн (Рондон, 84), Холгейт, Брантуэйт, Миколенко, Андре Гомеш (Кенни, 72), Дукуре, Ивоби, Калверт-Льюин, Ришарлисон, Гордон (Грэй, 72).

Брентфорд: Райя, Айер (Дасилва, 59), Янссон, Соренсен (Янельт, 46), Генри, Эриксен, Нергор, Йенсен, Тоуни, Висса (Роэрслев, 75), Мбемо.

Предупреждения: Соренсен, 10, Нергор, 27, Айер, 40.

Удаления: Брантуэйт, 18, Рондон, 88.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Эвертон Фрэнк Лэмпард чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Эвертон - Брентфорд Айван Тоуни
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Источник Sport.ua
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Hg
Это нам не Бунда. Тут ни чемпионом не дадут стать до конца, ни вылететь спокойно
А фото чёткое выбрали. Как чёрный Ivan пытался Виталю на карточку раскрутить.
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+3
pol-55
З іншої сторони(Тотема)добре тепер Евертон буде рвати попу з Арсом.
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+1
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