Шахтер продолжает платить зарплату бразильским легионерам

Донецкий «Шахтер» продолжает выплачивать зарплаты всем своим бразильским легионерам, которые находятся на контракте в клубе. Об этом заявил помощник директора по футболу «горняков» Карло Николини.

«Футболисты находятся в «Шахтере» до 30 июня, так решил УЕФА. Все, кто хочет подписать наших игроков, могут сделать это, выплатив им зарплату, но в июне они вернутся в «Шахтер». Фернандо, например, был продан в «Ред Булл Зальцбург».

«Наши бразильцы находятся на родине, им платят ежемесячно, в июне они вернутся в «Шахтер». Мы будем участвовать в квалификации Лиги чемпионов, как победители чемпионата, так как розыгрыш остановлен и таблица заморожена. Нужно понимать, как это нам предстоит сделать, ведь чемпионата нет. По ходу дела будут приниматься другие решения, сейчас невозможно планировать будущее», - заявил Николини.

Ранее защитник «Шахтера» Ефим Конопля говорил, что «горняки» приостановили срок действия контрактов со всеми исполнителями, в том числе и с легионерами, что позволило клубу не платить футболистам зарплату.