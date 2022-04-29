Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Шахтер продолжает платить зарплату бразильским легионерам

Хотя все они, кроме Марлона, покинули команду после начала войны с россией

  • 29.04.2022 21:49
  • 1066 просмотров
  • 1 комментарий
Шахтер продолжает платить зарплату бразильским легионерам
© Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий «Шахтер» продолжает выплачивать зарплаты всем своим бразильским легионерам, которые находятся на контракте в клубе. Об этом заявил помощник директора по футболу «горняков» Карло Николини.

«Футболисты находятся в «Шахтере» до 30 июня, так решил УЕФА. Все, кто хочет подписать наших игроков, могут сделать это, выплатив им зарплату, но в июне они вернутся в «Шахтер». Фернандо, например, был продан в «Ред Булл Зальцбург».

«Наши бразильцы находятся на родине, им платят ежемесячно, в июне они вернутся в «Шахтер». Мы будем участвовать в квалификации Лиги чемпионов, как победители чемпионата, так как розыгрыш остановлен и таблица заморожена. Нужно понимать, как это нам предстоит сделать, ведь чемпионата нет. По ходу дела будут приниматься другие решения, сейчас невозможно планировать будущее», - заявил Николини.

Ранее защитник «Шахтера» Ефим Конопля говорил, что «горняки» приостановили срок действия контрактов со всеми исполнителями, в том числе и с легионерами, что позволило клубу не платить футболистам зарплату.

Источник — Calcionapoli24

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    avk2307, 29.04.2022 22:06
    +2
    Реально это проблемы Ахметова сейчас.
    Один вопрос интересует:
    Суммарно зарплаты бразильцев больше помощи от матчей или нет? Если да, то надо поменять ситуацию и заставить их(бразильцев) подумать о стране ,которая ЗП платит.
    А то вот Тайсон,например, какой был патриот и ничего в поддержку или Мораес тот же...
    Про новичков даже не говорю..
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 21 года (21+) Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности