Шахтер приостановил контракты игроков

Защитник «Шахтера» Ефим Конопля сообщил, что донецкий клуб приостановил действия контрактов игроков. Ему пришла бумага о том, что в связи с агрессией россии клуб приостанавливает контракты.

– Еще в 20-х числах (марта) я рассказывал, что «Шахтер» выполняет контрактные обязательства, но на сегодня эта информация уже устарела.

Пришла соответствующая бумага о прекращении (контракта) в связи с агрессией рф и тем, что сегодня невозможно осуществлять профессиональную деятельность. Это касается как легионеров, так и украинцев. Сегодня мы живем за свой счет.

– Вы ищете, может быть, другой клуб для трудоустройства за границей?

– У меня есть предложения, но нет возможности уехать за границу. Хотя есть интерес, официальные бумаги. Но пока это просто невозможно, - сказал Конопля.

Отметим, что «Шахтер», в отличие от «Динамо», не собирал игроков вместе после начала войны.