ВИДЕО. Украинец Швед оформил гол в матче чемпионата Бельгии

В матче чемпионата Бельгии украинский хавбек «Мехелена» Марьян Швед забил гол на 54-й минуте встречи с «Остенде» и сделал счет 2:0 (команда выиграла 3:0).

Швед в нынешнем сезоне оформил 3 гола и сделал 3 ассиста во всех турнирах.

«Мехелен» сейчас занимает 7-е место и сражается за выход в еврокубки.



Maryan Shved’s goal ⚽️ for KV Mechelen tonight



The Ukrainian has regained his starting place in recent games and is delivering for the team!



Last week an 🅰️ and tonight a ⚽️ pic.twitter.com/XcCI4pxL6U