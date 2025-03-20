Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Тренер не любит». Легенда Динамо признался, почему потерял место в составе
Бельгия
20 марта 2025, 09:27 |
1270
0

«Тренер не любит». Легенда Динамо признался, почему потерял место в составе

Сергей Сидорчук проигрывает конкуренцию в составе «Вестерло»

20 марта 2025, 09:27 |
1270
0
«Тренер не любит». Легенда Динамо признался, почему потерял место в составе
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Украинский полузащитник бельгийского «Вестерло» украинский полузащитник Сергей Сидорчук объяснил, почему почти не играет за свой клуб:

«Решение главного тренера. На моей позиции играет парень, который находится на приличном уровне. В начале сезона, когда я приехал позже после Чемпионата Европы, то думал: сейчас наберу форму и все будет хорошо. Команда собралась, начало чемпионата через 3 недели. Начал набирать форму и получил травму. Это сыграло свою роль.

Тренер не любит, когда футболист пропускает некоторое время и ему надо дополнительно набирать. В этот промежуток времени команда играла прекрасно. Все и сложило картину, тренер увидел, что с этими футболистами он может добывать желаемый результат. Я просто принял это и работаю так же, как и раньше. Ожидаю, когда смогу помочь команде на поле

Говорили ли об этом с коучем? Конечно, диалог есть. Я - немолодой футболист и понимаю, что когда что-то происходит, то ты в чем-то хуже играющего парня. Я спросил, почему, и мне объяснили. Это останется при мне. Я стараюсь исправлять ситуацию, но не так получается, как мне хотелось».

В этом сезоне Сергей Сидорчук провел на поле лишь 403 минуты, но при этом успел отдать 2 ассиста.

Ранее Сергей Сидорчук высказался о еврокубковых перспективах украинских клубов.

По теме:
СИДОРЧУК: «Это нонсенс, такого не может быть. Он поможет в игре с Бельгией»
Экс-игрок Динамо: «Есть смысл украинским клубам выходить в Лигу чемпионов?»
Голкипер Брюгге покинул поле на носилках с сотрясением мозга
Сергей Сидорчук Вестерло чемпионат Бельгии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
Бокс | 20 марта 2025, 08:28 1
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»

Тони выделил Дигейла

Черноморец получил отказ от двух кандидатов на пост главного тренера
Футбол | 20 марта 2025, 09:41 0
Черноморец получил отказ от двух кандидатов на пост главного тренера
Черноморец получил отказ от двух кандидатов на пост главного тренера

Болельщики одесского клуба провели свой опрос по этому вопросу

Еще одна потеря. Звезда сборной Украины рискует не сыграть против Бельгии
Футбол | 19.03.2025, 16:48
Еще одна потеря. Звезда сборной Украины рискует не сыграть против Бельгии
Еще одна потеря. Звезда сборной Украины рискует не сыграть против Бельгии
Челси заменит Мудрика мировой суперзвездой. Дают наибольшую ЗП в Европе
Футбол | 19.03.2025, 12:29
Челси заменит Мудрика мировой суперзвездой. Дают наибольшую ЗП в Европе
Челси заменит Мудрика мировой суперзвездой. Дают наибольшую ЗП в Европе
Килиан МБАППЕ: «Это самая большая ошибка. Я думаю только об Арсенале»
Футбол | 19.03.2025, 11:52
Килиан МБАППЕ: «Это самая большая ошибка. Я думаю только об Арсенале»
Килиан МБАППЕ: «Это самая большая ошибка. Я думаю только об Арсенале»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб стал тренером сборной Украины. А как же Кривбасс?
ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб стал тренером сборной Украины. А как же Кривбасс?
19.03.2025, 15:29
Футбол
Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»
Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»
18.03.2025, 08:22 6
Бокс
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
20.03.2025, 00:59 1
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
19.03.2025, 08:03 4
Бокс
НХЛ прокомментировала идею Трампа сыграть с российскими командами
НХЛ прокомментировала идею Трампа сыграть с российскими командами
19.03.2025, 08:48 11
Хоккей
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Довбике, Мудрике и проблемах с УАФ
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Довбике, Мудрике и проблемах с УАФ
19.03.2025, 18:57 12
Футбол
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
19.03.2025, 12:46 1
Футбол
ФОТО. Женись уже, легенда! Милевского просят жениться
ФОТО. Женись уже, легенда! Милевского просят жениться
19.03.2025, 00:29 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем