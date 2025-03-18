Голкипер Брюгге покинул поле на носилках с сотрясением мозга
Симон Миньоле столкнулся с игроком соперника
16 марта в матче 30-го тура Лиги Жупиле «Брюгге» встречался с «Шарлеруа».
На 60-й минуте матча голкипер «Брюгге» Симон Миньоле пошел в борьбу с форвардом соперника Жереми Петрисом. В результате неудачного подката голова голкипера столкнулась с ногой игрока «Шарлеруа».
В результате Миньоле не смог самостоятельно покинуть поле. Его на носилках доставили в карету скорой помощи.
После матча появилась информация, что, к счастью, голкипер получил лишь сотрясение мозга и через несколько недель сможет вернуться на поле.
Что же касается самой игры, «Брюгге» одержал победу со счетом 4:2.
Ранее сообщалось, что Миньоле решил завершить выступления за сборную Бельгии.
Лига Жупиле. 30-й тур
Брюгге – Шарлеруа - 4:2
Голы: Хутгла, 3, Де Кейпер, 49, Яшари, 63, Вермант, 80, - Гуагон, 34, Мбенза, 77.
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