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  4. Миньоле завершил карьеру в сборной Бельгии
Бельгия
14 марта 2023, 16:05 |
167
0

Миньоле завершил карьеру в сборной Бельгии

Вратарь «Брюгге» сосредоточится на клубном футболе

14 марта 2023, 16:05 |
167
0
Миньоле завершил карьеру в сборной Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Симон Миньоле

Голкипер «Брюгге» Симон Миньоле принял решение завершенить карьеру в сборной Бельгии в возрасте 35 лет. Об этом сообщает Королевская бельгийская футбольная ассоциация.

Миньоле выступал за сборную Бельгии с 2011 года, однако постоянно проигрывал конкуренцию за место в основе Тибо Куртуа, из-за чего провел за национальную команду всего 35 матчей. Принимал участие в чемпионатах мира 2014, 2018 и 2022 годов, а также чемпионатах Европы 2016 и 2020 годов.

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Симон Миньоле сборная Бельгии по футболу Брюгге
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