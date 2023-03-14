Бельгия14 марта 2023, 16:05 |
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Миньоле завершил карьеру в сборной Бельгии
Вратарь «Брюгге» сосредоточится на клубном футболе
14 марта 2023, 16:05 |
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Голкипер «Брюгге» Симон Миньоле принял решение завершенить карьеру в сборной Бельгии в возрасте 35 лет. Об этом сообщает Королевская бельгийская футбольная ассоциация.
Миньоле выступал за сборную Бельгии с 2011 года, однако постоянно проигрывал конкуренцию за место в основе Тибо Куртуа, из-за чего провел за национальную команду всего 35 матчей. Принимал участие в чемпионатах мира 2014, 2018 и 2022 годов, а также чемпионатах Европы 2016 и 2020 годов.
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