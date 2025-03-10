Как сыграл Сидорчук? Турнирная таблица чемпионата Бельгии после 29-го тура

С 7 по 9 марта в чемпионате Бельгии по футболу были проведены матчи 29-го тура.

Лидер национального первенства «Генк» оформил непростую победу над клубом «Дендер». Коллектив на выезде обыграл соперника со счетом 1:0.

Претендент на чемпионство «Брюгге» без лишних проблем разобрался с «Серкль Брюгге» – 3:1.

Центральный поединок тура между клубами «Антверпен» и «Гент» завершился минимальным триумфом вторых со счетом 1:0.

«Вестерло» в домашнем матче переиграл «Андерлехт» – 2:0. Украинский полузащитник Сергей Сидорчук появился на поле на 81-й минуте.

Чемпионат Бельгии. 29-й тур, 7-9 марта

07.03. 21:45. «Сент-Трюйден» – «Беерсхот» – 2:0

08.03. 17:00. «Кортрейк» – «Ауд-Хеверле Левен» – 2:0

08.03. 19:15. «Шарлеруа» – «Мехелен» – 0:1

08.03. 21:45. «Дендер» – «Генк» – 0:1

09.03. 14:30. «Серкль Брюгге» – «Брюгге» – 1:3

09.03. 17:00. «Вестерло» – «Андерлехт» – 2:0

09.03. 19:30. «Антерпен» – «Гент» – 0:1

09.03. 20:15. «Юнион Сен-Жилуаз» – «Стандарт» – 3:0

Турнирная таблица: