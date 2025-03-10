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Бельгия
10 марта 2025, 14:11 | Обновлено 10 марта 2025, 14:12
104
0

Как сыграл Сидорчук? Турнирная таблица чемпионата Бельгии после 29-го тура

Лидером первенства остается «Генк»

10 марта 2025, 14:11 | Обновлено 10 марта 2025, 14:12
104
0
Как сыграл Сидорчук? Турнирная таблица чемпионата Бельгии после 29-го тура
ФК Вестерло. Сергей Сидорчук

С 7 по 9 марта в чемпионате Бельгии по футболу были проведены матчи 29-го тура.

Лидер национального первенства «Генк» оформил непростую победу над клубом «Дендер». Коллектив на выезде обыграл соперника со счетом 1:0.

Претендент на чемпионство «Брюгге» без лишних проблем разобрался с «Серкль Брюгге» – 3:1.

Центральный поединок тура между клубами «Антверпен» и «Гент» завершился минимальным триумфом вторых со счетом 1:0.

«Вестерло» в домашнем матче переиграл «Андерлехт» – 2:0. Украинский полузащитник Сергей Сидорчук появился на поле на 81-й минуте.

Чемпионат Бельгии. 29-й тур, 7-9 марта

  • 07.03. 21:45. «Сент-Трюйден» – «Беерсхот» – 2:0
  • 08.03. 17:00. «Кортрейк» – «Ауд-Хеверле Левен» – 2:0
  • 08.03. 19:15. «Шарлеруа» – «Мехелен» – 0:1
  • 08.03. 21:45. «Дендер» – «Генк» – 0:1
  • 09.03. 14:30. «Серкль Брюгге» – «Брюгге» – 1:3
  • 09.03. 17:00. «Вестерло» – «Андерлехт» – 2:0
  • 09.03. 19:30. «Антерпен» – «Гент» – 0:1
  • 09.03. 20:15. «Юнион Сен-Жилуаз» – «Стандарт» – 3:0

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Генк 29 20 5 4 53 - 32 65
2 Брюгге 29 16 8 5 61 - 34 56
3 Юнион Сент-Жилуаз 29 15 10 4 48 - 23 55
4 Андерлехт 29 14 6 9 47 - 27 48
5 Антверпен 29 12 9 8 47 - 32 45
6 Гент 29 11 12 6 40 - 31 45
7 Стандард 29 10 8 11 22 - 35 38
8 Шарлеруа 29 10 7 12 34 - 32 37
9 Мехелен 29 9 8 12 43 - 39 35
10 Вестерло 29 9 7 13 48 - 48 34
11 Ауд-Хеверле 29 7 13 9 25 - 31 34
12 Дендер 29 8 8 13 32 - 49 32
13 Серкль Брюгге 29 7 11 11 29 - 41 32
14 Сент-Трюйден 29 7 10 12 39 - 53 31
15 Кортрейк 29 6 5 18 26 - 54 23
16 Беерсхот 29 3 9 17 25 - 58 18
Полная таблица

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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