Как сыграл Сидорчук? Турнирная таблица чемпионата Бельгии после 29-го тура
Лидером первенства остается «Генк»
С 7 по 9 марта в чемпионате Бельгии по футболу были проведены матчи 29-го тура.
Лидер национального первенства «Генк» оформил непростую победу над клубом «Дендер». Коллектив на выезде обыграл соперника со счетом 1:0.
Претендент на чемпионство «Брюгге» без лишних проблем разобрался с «Серкль Брюгге» – 3:1.
Центральный поединок тура между клубами «Антверпен» и «Гент» завершился минимальным триумфом вторых со счетом 1:0.
«Вестерло» в домашнем матче переиграл «Андерлехт» – 2:0. Украинский полузащитник Сергей Сидорчук появился на поле на 81-й минуте.
Чемпионат Бельгии. 29-й тур, 7-9 марта
- 07.03. 21:45. «Сент-Трюйден» – «Беерсхот» – 2:0
- 08.03. 17:00. «Кортрейк» – «Ауд-Хеверле Левен» – 2:0
- 08.03. 19:15. «Шарлеруа» – «Мехелен» – 0:1
- 08.03. 21:45. «Дендер» – «Генк» – 0:1
- 09.03. 14:30. «Серкль Брюгге» – «Брюгге» – 1:3
- 09.03. 17:00. «Вестерло» – «Андерлехт» – 2:0
- 09.03. 19:30. «Антерпен» – «Гент» – 0:1
- 09.03. 20:15. «Юнион Сен-Жилуаз» – «Стандарт» – 3:0
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Генк
|29
|20
|5
|4
|53 - 32
|65
|2
|Брюгге
|29
|16
|8
|5
|61 - 34
|56
|3
|Юнион Сент-Жилуаз
|29
|15
|10
|4
|48 - 23
|55
|4
|Андерлехт
|29
|14
|6
|9
|47 - 27
|48
|5
|Антверпен
|29
|12
|9
|8
|47 - 32
|45
|6
|Гент
|29
|11
|12
|6
|40 - 31
|45
|7
|Стандард
|29
|10
|8
|11
|22 - 35
|38
|8
|Шарлеруа
|29
|10
|7
|12
|34 - 32
|37
|9
|Мехелен
|29
|9
|8
|12
|43 - 39
|35
|10
|Вестерло
|29
|9
|7
|13
|48 - 48
|34
|11
|Ауд-Хеверле
|29
|7
|13
|9
|25 - 31
|34
|12
|Дендер
|29
|8
|8
|13
|32 - 49
|32
|13
|Серкль Брюгге
|29
|7
|11
|11
|29 - 41
|32
|14
|Сент-Трюйден
|29
|7
|10
|12
|39 - 53
|31
|15
|Кортрейк
|29
|6
|5
|18
|26 - 54
|23
|16
|Беерсхот
|29
|3
|9
|17
|25 - 58
|18
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Руди Гарсии в марте сыграют против сборной Украины
Главный тренер мадридского «Реала» верит, что бельгиец восстановится к среде