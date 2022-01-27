ЧМ-2022 в Катаре – последний шанс для Неймара?

Минувший год выдался очень непростым в карьере 29-летнего форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара. Футболист, которому прочили попадание в когорту величайших игроков за всю историю, пока так и не достиг подобного статуса. Например, в опросе на выявление победителя Золотого мяча-2021 Неймар занял лишь 16-е место, набрав жалкие 9 голосов респондентов – это в 68 раз меньше, чем получил триумфатор премии, друг и одноклубник бразильца Лионель Месси.

В 2021 году Неймара вновь донимали травмы. Из-за них в общей сложности бразилец провел в лазарете около 130 дней, то есть более трети года форвард был недоступен для игры в футбол и тренировок. Потому неудивительно, что о нем почти забыли при выявлении лучшего игрока планеты…

Однако на текущий год у бразильца далекоидущие планы. В настоящий момент Неймар завершает восстановление от травмы лодыжки, а его возвращение на поле ожидается к концу нынешнего месяца. В частности, уже в ближайшем кубковом противостоянии с «Ниццей», которое «Пари Сен-Жермен» проведет 31 января, Неймар может оказаться, если не в стартовом составе, то как минимум в заявке с перспективой выхода на замену.

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Здоровье – фундаментальный аспект, на котором выстроены все надежды Неймара. Если травмы дадут бразильцу покое, то он наверняка попытается предпринять едва ли не последний серьезный в своей карьере рывок, чтобы все-таки стать лучшим футболистом планеты. И пускай Неймар периодически заявляет, что выигрыш Золотого мяча для него не имеет фундаментального значения, сам факт столь часто появляющихся высказываний бразильца на эту тему говорит, скорее, об обратном. В конце концов, даже поговорка гласит, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом…

В чем Неймар действительно прав, так это в том, что выигрыш Золотого мяча сам по себе не является чем-то вроде объективного отражения заслуг того или иного футболиста перед игрой № 1. Болельщики Роберта Левандовски, страстно желавшие своему кумиру выигрыша престижной премии в 2021 году, не дадут соврать, что порой в опросе все складывается чрезмерно субъективно, из-за чего все больше и больше темных пятен падает на репутацию этого индивидуального трофея.



Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе

А вот над чем Неймар однозначно будет пробовать работать с максимальной отдачей вместе со своей командой, так это над победой на чемпионате мира-2022 в Катаре. Сборная Бразилии великолепно показывает себя в отборе к этому турниру, добыв в 13 матчах южноамериканской квалификации 11 побед и еще 2 раза сыграв вничью. «Селесао» уже гарантировали себе участие в финальной части ЧМ-2022, хотя официально отбор в Южной Америке завершится лишь 29 марта.

Абсолютно неудивительно, что сборная Бразилии будет считаться одним из фаворитов предстоящего чемпионата мира, который состоится в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря. К этому периоду у Неймара есть вагон времени, чтобы привести себя в форму и подойти к мундиалю в наилучших кондициях – лишь бы, опять-таки, травмы обходили бразильца стороной.

Ставка на ЧМ-2022 будет для Неймара особенной еще и потому, что в начале февраля форварду исполнится 30 лет. Стало быть, в период проведения следующего чемпионата мира, который в 2026 году примут США, Канада и Мексика, бразильцу будет уже 34, а в этом возрасте, учитывая «летопись» травм игрока, оставаться на ведущих ролях в стане «селесао» ему будет очень непросто.

Сам Неймар прекрасно понимает происходящее, и в конце минувшего года недвусмысленно дал понять, что рассматривает ЧМ-2022 как последний серьезный турнир в составе национальной сборной Бразилии. «Думаю, это будет мой последний чемпионат мира. Не знаю, хватит ли у меня сил и духа продолжать играть в футбол. Поэтому я сделаю все возможное, чтобы победить на чемпионате мира. Тогда я реализую свою самую главную мечту детства», — заявил Неймар.

"I don't know if I have the strength of mind to deal with football any more."



Neymar expects the 2022 World Cup will be his last 🏆



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2022 год должен стать для Неймара знаковым в сборной страны еще и по той причине, что форвард достаточно близок к тому, чтобы побить рекорд величайшего Пеле по количеству забитых мячей за «селесао». На текущий момент в активе Неймара 70 забитых мячей в национальной команде, а у Пеле – 77 (по другим данным – 95, но ФИФА официально признает отнюдь не все из них, чем и объясняется подобное расхождение в цифрах). В публичной плоскости форвард «Пари Сен-Жермен» старается практически не упоминать фактор рекорда, так как не хочет прослыть самонадеянным глупцом, замахнувшимся на достижение самого Пеле, но если превзойти «Короля футбола» Неймару все-таки удастся, то в окружении футболиста считают, что этот фактор выведет форварда на новый уровень почета в Бразилии.

Несмотря на частые проблемы со здоровьем и не лучший период в карьере, Неймар ныне является вторым в списке бомбардиров южноамериканского отбора на ЧМ-2022. В активе форварда сборной Бразилии 7 забитых мячей, что больше, чем у Лионеля Месси (6), Лаутаро Мартинеса (5), Луиса Суреса (5) и других тамошних звезд. Удивительно, но больше Неймара в квалификации в зоне КОНМЕБОЛ наколотил только экс-форвард «Шахтера» Марсело Морено (9 мячей), выступающий за скромную Боливию, шансы которой сыграть на ЧМ-2022 выглядят очень и очень скромно.

Но в целом ситуация для Неймара в аспекте ключевых достижений в 2022 году складывается весьма благоприятная. «Пари Сен-Жермен» практически наверняка вновь станет чемпионом Франции, вернув себе этот титул после прошлогодней сенсационной вылазки на вершину со стороны «Лилля», ведь к настоящему моменту парижане имеют 11-очковую фору над идущей второй в турнирной таблице Лиги 1 «Ниццей». По этой причине рисковать здоровьем Неймара главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино вряд ли будет, предоставив бразильцу возможность спокойно войти в интенсивный тренировочный и игровой ритм.



Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

В Лиге чемпионов перед парижанами стоит более сложная задача, потому как уже в 1/8 финала им предстоит сойтись с «Реалом», который набрал хороший ход в Ла Лиге и готов взять свой 35-й титул чемпиона Испании. Однако первая игра между французами и испанцами состоится 15 февраля, и до этой даты у Неймара будет время подготовиться, чтобы вместе с Месси и Мбаппе создать максимум проблем обороне «бланкос». С другой стороны, если ПСЖ доберется до финала Лиги чемпионов и возьмет трофей, выбив по ходу таких оппонентов, как «Реал», то это существенно добавит вистов Неймару в борьбе за Золотой мяч-2022.

Финальная часть ЧМ-2022 должна будет стать «изюминкой» года для Неймар и турниром, на котором точно нужно будет выложиться по максимуму. Иного шанса стать чемпионом мира у форварда просто может и не возникнуть, поэтому все предшествующие этому соревнованию турниры априори станут для Неймара своего рода разминкой, а «главное выступление» звезды, все еще пытающейся выбраться на ключевую вершину, стоит ожидать уже в Катаре…