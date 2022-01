ЧМ-2022 в Катаре – последний шанс для Неймара?

Минувший год выдался очень непростым в карьере 29-летнего форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара. Футболист, которому прочили попадание в когорту величайших игроков за всю историю, пока так и не достиг подобного статуса. Например, в опросе на выявление победителя Золотого мяча-2021 Неймар занял лишь 16-е место, набрав жалкие 9 голосов респондентов – это в 68 раз меньше, чем получил триумфатор премии, друг и одноклубник бразильца Лионель Месси.

В 2021 году Неймара вновь донимали травмы. Из-за них в общей сложности бразилец провел в лазарете около 130 дней, то есть более трети года форвард был недоступен для игры в футбол и тренировок. Потому неудивительно, что о нем почти забыли при выявлении лучшего игрока планеты…

Однако на текущий год у бразильца далекоидущие планы. В настоящий момент Неймар завершает восстановление от травмы лодыжки, а его возвращение на поле ожидается к концу нынешнего месяца. В частности, уже в ближайшем кубковом противостоянии с «Ниццей», которое «Пари Сен-Жермен» проведет 31 января, Неймар может оказаться, если не в стартовом составе, то как минимум в заявке с перспективой выхода на замену.

Здоровье – фундаментальный аспект, на котором выстроены все надежды Неймара. Если травмы дадут бразильцу покое, то он наверняка попытается предпринять едва ли не последний серьезный в своей карьере рывок, чтобы все-таки стать лучшим футболистом планеты. И пускай Неймар периодически заявляет, что выигрыш Золотого мяча для него не имеет фундаментального значения, сам факт столь часто появляющихся высказываний бразильца на эту тему говорит, скорее, об обратном. В конце концов, даже поговорка гласит, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом…

В чем Неймар действительно прав, так это в том, что выигрыш Золотого мяча сам по себе не является чем-то вроде объективного отражения заслуг того или иного футболиста перед игрой № 1. Болельщики Роберта Левандовски, страстно желавшие своему кумиру выигрыша престижной премии в 2021 году, не дадут соврать, что порой в опросе все складывается чрезмерно субъективно, из-за чего все больше и больше темных пятен падает на репутацию этого индивидуального трофея.



Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе

А вот над чем Неймар однозначно будет пробовать работать с максимальной отдачей вместе со своей командой, так это над победой на чемпионате мира-2022 в Катаре. Сборная Бразилии великолепно показывает себя в отборе к этому турниру, добыв в 13 матчах южноамериканской квалификации 11 побед и еще 2 раза сыграв вничью. «Селесао» уже гарантировали себе участие в финальной части ЧМ-2022, хотя официально отбор в Южной Америке завершится лишь 29 марта.

Абсолютно неудивительно, что сборная Бразилии будет считаться одним из фаворитов предстоящего чемпионата мира, который состоится в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря. К этому периоду у Неймара есть вагон времени, чтобы привести себя в форму и подойти к мундиалю в наилучших кондициях – лишь бы, опять-таки, травмы обходили бразильца стороной.

Ставка на ЧМ-2022 будет для Неймара особенной еще и потому, что в начале февраля форварду исполнится 30 лет. Стало быть, в период проведения следующего чемпионата мира, который в 2026 году примут США, Канада и Мексика, бразильцу будет уже 34, а в этом возрасте, учитывая «летопись» травм игрока, оставаться на ведущих ролях в стане «селесао» ему будет очень непросто.

Сам Неймар прекрасно понимает происходящее, и в конце минувшего года недвусмысленно дал понять, что рассматривает ЧМ-2022 как последний серьезный турнир в составе национальной сборной Бразилии. «Думаю, это будет мой последний чемпионат мира. Не знаю, хватит ли у меня сил и духа продолжать играть в футбол. Поэтому я сделаю все возможное, чтобы победить на чемпионате мира. Тогда я реализую свою самую главную мечту детства», — заявил Неймар.

