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Англия
26 декабря 2024, 23:14 | Обновлено 26 декабря 2024, 23:15
45
0

Ливерпуль – Лестер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 18-го тура АПЛ

26 декабря 2024, 23:14 | Обновлено 26 декабря 2024, 23:15
45
0
Ливерпуль – Лестер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

26 декабря проходит матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестером».

Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Самые яркие моменты матча смотрите в Telegram-канале Sport.ua.

Уже на 6-й минуте матча нападающий «Лестера» Стефи Мавидиди с фланга прострелил на Джордана Айю, который отличился в ворота «Ливерпуля».

На 45+1 минуте нападающий «мерсисайдцев» Коди Гакпо сравнял счет. В начале второго тайма Кертис Джонс вывел «Ливерпуль» вперед.

Английская Премьер-лига. 18-й тур. 26 декабря

Ливерпуль – Лестер – 2:1 (матч продолжается)

Голы: Гакпо, 45+1, Джонс, 49 – Айю, 6

ГОЛ! 0:1 Айю, 6

ГОЛ! 1:1 Гакпо, 45+1

ГОЛ! 2:1 Джонс, 49

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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