Ливерпуль – Лестер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 18-го тура АПЛ
26 декабря проходит матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестером».
Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
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Уже на 6-й минуте матча нападающий «Лестера» Стефи Мавидиди с фланга прострелил на Джордана Айю, который отличился в ворота «Ливерпуля».
На 45+1 минуте нападающий «мерсисайдцев» Коди Гакпо сравнял счет. В начале второго тайма Кертис Джонс вывел «Ливерпуль» вперед.
Английская Премьер-лига. 18-й тур. 26 декабря
Ливерпуль – Лестер – 2:1 (матч продолжается)
Голы: Гакпо, 45+1, Джонс, 49 – Айю, 6
ГОЛ! 1:1 Гакпо, 45+1
ГОЛ! 2:1 Джонс, 49
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