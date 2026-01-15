Александр КЕМКИН: «Будет интересный спарринг против хорошей команды»

«Кривбасс» продолжает подготовку ко второй части сезона. В четверг, 15 января, команда проведет первый спарринг на зимних сборах.

Соперником криворожского клуба станет датский «Мидтьюлланд». Ожиданиями от противостояния поделился голкипер «Кривбасса» Александр Кемкин.

– Следил ли раньше за футболом Дании?

– Честно говоря, за датским чемпионатом не следил вообще, но из тех видео, которые мы посмотрели на теории, очевидно, что это силовой чемпионат. Будет интересный спарринг против хорошей команды.

– Какие моменты перед игрой подчеркивают тренеры?

– Тренерский штаб просит обратить внимание на стандарты и некоторые тактические моменты. Мы над этим добросовестно работаем.

– Как бы мог охарактеризовать «Мидтьюлланд»?

– Очень серьезный соперник, квалифицированная команда, играющая в Лиге Европы и занявшая там на групповом этапе второе место. Думаю, такой результат сам говорит о силе соперника. Классная возможность проверить себя в этом матче. Ждем спарринг.