Александр КЕМКИН: «Будет интересный спарринг против хорошей команды»
Вратарь «Кривбасса» поделился ожиданиями от первого спарринга на сборах
«Кривбасс» продолжает подготовку ко второй части сезона. В четверг, 15 января, команда проведет первый спарринг на зимних сборах.
Соперником криворожского клуба станет датский «Мидтьюлланд». Ожиданиями от противостояния поделился голкипер «Кривбасса» Александр Кемкин.
– Следил ли раньше за футболом Дании?
– Честно говоря, за датским чемпионатом не следил вообще, но из тех видео, которые мы посмотрели на теории, очевидно, что это силовой чемпионат. Будет интересный спарринг против хорошей команды.
– Какие моменты перед игрой подчеркивают тренеры?
– Тренерский штаб просит обратить внимание на стандарты и некоторые тактические моменты. Мы над этим добросовестно работаем.
– Как бы мог охарактеризовать «Мидтьюлланд»?
– Очень серьезный соперник, квалифицированная команда, играющая в Лиге Европы и занявшая там на групповом этапе второе место. Думаю, такой результат сам говорит о силе соперника. Классная возможность проверить себя в этом матче. Ждем спарринг.
