  4. Олег МИРОНЮК: «Сборы с первой командой – отличная возможность для развития»
Украина. Премьер лига
15 января 2026, 17:23 |
Защитник «Кривбасса» поделился эмоциями от сборов с главной командой

ФК Кривбасс

«Кривбасс» на сборах в Испании продолжает подготовку ко второй части сезона. Шанс проявить себя получил 16-летний защитник Олег Миронюк.

– Олег, ты отправился с первой командой на сборы в Испанию. Расскажи о своих эмоциях.

– Не ожидал, что получу вызов на зимние сборы с первой командой. Для меня это было неожиданно и очень приятно. Я благодарен тренеру за доверие и готов оправдать его ожидание. Кстати, узнал о вызове на свой День рождения. Считаю это был самый лучший подарок.

– Это большой аванс для тебя и других воспитанников Академии. Соглашаешься?

– Эмоции очень крутые, это невероятный опыт для меня. Я чувствую честь и гордость быть частью красно-белой команды.

– Какие цели и задачи ставишь перед собой на этих сборах?

– Основной целью является улучшение своих навыков и адаптация к требованиям первой команды. Хочу проявить себя с лучшей стороны.

– Как думаешь, чем тебе помогут сборы с первой командой во второй части чемпионата PRO Лиги?

– Сборы с первой командой – это отличная возможность для развития, как физически, так и тактически, и дает понять высокий уровень игры и интенсивность.

Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
