Кризис Реала. Мбаппе восстановился и спешит на помощь

По информации испанских СМИ, форвард Реала Килиан Мбаппе полностью восстановился после травмы колена, которую игру получил в конце минувшего года.

Повреждение помешало французу полноценно принять участие в Суперкубке Испании, а также он не был в заявке на встречу Кубка Испании, которую команда сенсационно проиграла Альбасете.

Однако новый наставник Альваро Арбелоа в сложный момент может рассчитывать на лидера мадридцев.

Ожидается, что Мбаппе в субботу выйдет в основе на матч Ла Лиги против Леванте.