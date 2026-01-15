Испания15 января 2026, 17:15 | Обновлено 15 января 2026, 17:30
Кризис Реала. Мбаппе восстановился и спешит на помощь
Килиана ждут в основном составе
По информации испанских СМИ, форвард Реала Килиан Мбаппе полностью восстановился после травмы колена, которую игру получил в конце минувшего года.
Повреждение помешало французу полноценно принять участие в Суперкубке Испании, а также он не был в заявке на встречу Кубка Испании, которую команда сенсационно проиграла Альбасете.
Однако новый наставник Альваро Арбелоа в сложный момент может рассчитывать на лидера мадридцев.
Ожидается, что Мбаппе в субботу выйдет в основе на матч Ла Лиги против Леванте.
Читайте также:Мбаппе пытался спасти Алонсо. Для этого играл на уколах
