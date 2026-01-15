Украинец покинет АПЛ, соглашение достигнуто. Уже известно, где будет играть

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
15 января 2026, 18:27 | Обновлено 15 января 2026, 18:28
Тимур Тутеров отправится в аренду в «Эксетер Сити»

Getty Images/Global Images Ukraine. Титум Тутеров

Украинский вингер «Сандерленда» Тимур Тутеров станет игроком «Эксетер Сити». Об этом сообщает Футбол 24.

По информации источника, 20-летний футболист присоединится к команде из третьего по силе дивизиона Англии на правах аренды, срок которой остается неизвестным.

Тимур Тутеров в текущем сезоне четыре раза попал в заявку своей команды на матчи Английской Премьер-лиги, но на поле так и не вышел, ограничившись лишь играми за молодежную команду «Санерленда» – 13 матчей, 7 голов, 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что Александр Зинченко может покинуть «Ноттингем Форест».

Эксетер Сити Сандерленд Тимур Тутеров трансферы трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: Футбол 24
