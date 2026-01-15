Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сабо высказался о «кастрюле на голову» от жены Конопли
Другие новости
15 января 2026, 17:39 | Обновлено 15 января 2026, 17:40
1681
9

Сабо высказался о «кастрюле на голову» от жены Конопли

Йожеф Сабо прокомментировал «зашквар» Анастасии Конопли

15 января 2026, 17:39 | Обновлено 15 января 2026, 17:40
1681
9 Comments
Сабо высказался о «кастрюле на голову» от жены Конопли
Йожеф Сабо

Новый год только набирает обороты, а одна из «вторых половинок» нашего футбольного сообщества попала в скандал. Речь идет о жене защитника «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли Анастасии, которая грубо отреагировала на ее общение на русском языке, посоветовав землякам надеть... кастрюлю на голову.

Подобные вещи априори недопустимы в общении в целом, а когда речь идет о человеке, имеющем отношение к публичной персоне, то и подавно.

Мыслями по этому поводу с Sport.ua поделился наш авторитетный специалист, бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо.

«Это – женщина. А женщин и читать нельзя, и слушать. категорически оценил ситуацию Йожеф Йожефович. Могу сказать, что мышление мужчин отличается от мышления женщин. Мужчина еще может подумать, а вот о женщине раньше как говорили? Что она думает… одним местом. Извиняюсь, что так сказал, но издавна так в народе говорили. Так было. Потому что там слушать. Все жены футболистов, которые играют за границей и зарабатывают большие деньги, постоянно рассказывают в соцсетях, как они живут и т.д. Это стыд. Никто из них не думает о том, что сейчас здесь, в Украине, гибнут молодые люди, страдают города и села. А когда закончится война – что дальше делать? Сколько уйдет в мир иной наших мужчин, лучших сыновей государства. Женщинам не дано думать. К сожалению, не дано.

Что касается Юхима Конопли, то дело в том, что того или иного игрока для главной команды страны выбирает ее тренер. Он не сосредотачивается на том, каков этот человек в быту и т.д. Как по мне, не стоит смешивать сейчас футбол с политикой. Нам и так в настоящее время непереливки».

Ранее Мирон Маркевич дал совет жене Конопли.

По теме:
Вопрос в деньгах. Карпаты близки к подписанию нападающего Руха
Неожиданный трансфер. Украинец близок к переходу в топ-команду Польши
Маркевич отреагировал на скандальную ситуацию вокруг игрока сборной Украины
Йожеф Сабо Ефим Конопля Анастасия Гладун инсайд
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кризис Реала. Мбаппе восстановился и спешит на помощь
Футбол | 15 января 2026, 17:15 0
Кризис Реала. Мбаппе восстановился и спешит на помощь
Кризис Реала. Мбаппе восстановился и спешит на помощь

Килиана ждут в основном составе

Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Бокс | 15 января 2026, 01:32 0
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел

Хорват считает, что украинец на совсем другом уровне

Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Футбол | 15.01.2026, 08:08
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Биатлон | 15.01.2026, 16:43
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Футбол | 15.01.2026, 08:42
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xvalenok03
У кого еще интервью не брали?
Ну тут сабо хоть про жен футболистов взагали высказался. 
Тут я с ним согласен. Только дуры выставляют фотки как они живут, отдыхают, развлекаются и при этом сочувствуют тем кто в Украине остался. 
Ответить
+2
sergej55
Морозючка на голову вище цієї???
Ответить
+2
vazazh
А хто це зараз Конопля? Світоч футбола? А його дружина - ебнута по голові мішком? Гроші швидко закінчуться, бо далі в тваого чоловіка - тяжке майбутнеґ, відповідно й в тебе.
Ответить
+2
protasov_lyopu_davai
два дебила это сила
Ответить
0
Singularis
Слушайте Остапа Дроздова🤓
Ответить
0
MaximusOne
В той же час коментарій Сабо чистої води СЕКСИЗМ 😂
Ответить
0
sania
Класика.. Наступним має бути Леонеко...
Ответить
0
turist86
Спорт.юа  провокує скандал на рівному місці.
 По-перше, Сабо скоро 86 років, дайте діду спокій.
По-друге, слова про те, що жінкам не дано думати - нині трактуються як дискримінація за статевою ознакою. Тим більше що жіночий футбол розвивається. Хто очолює комітет арбітрів? Жінка. Хто буде головною тренеркою жіночої збірної України? Жінка. 
Завтра ЗМІ  звернуться до них за коментарями, Сабо буде вибачатись, а спорт.юа радіти великій кількості новин і переглядів
Ответить
0
sania
Як же красиво ОЗУ кріт-банд знищує власного гравця, за відмову від контракту. Навіть крутіше ніж румуна шарашать. Далі буде... І як ретельно долучився сайт...Після зашквару з жиріком ледве кілька слів вичавили... А зараз по кілька статей в день, з залученням "важковаговиків"
Ответить
-1
Популярные новости
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
13.01.2026, 22:54 1
Бокс
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
14.01.2026, 07:32 3
Бокс
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
14.01.2026, 12:09 8
Футбол
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
14.01.2026, 23:59 43
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
13.01.2026, 17:43 5
Футбол
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
14.01.2026, 14:15 6
Футбол
Рой ДЖОНС: «Усик – Уайлдер? Он – старик. Это произойдет в любой момент»
Рой ДЖОНС: «Усик – Уайлдер? Он – старик. Это произойдет в любой момент»
14.01.2026, 00:12
Бокс
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
15.01.2026, 07:10 18
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем