Сабо высказался о «кастрюле на голову» от жены Конопли

Новый год только набирает обороты, а одна из «вторых половинок» нашего футбольного сообщества попала в скандал. Речь идет о жене защитника «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли Анастасии, которая грубо отреагировала на ее общение на русском языке, посоветовав землякам надеть... кастрюлю на голову.

Подобные вещи априори недопустимы в общении в целом, а когда речь идет о человеке, имеющем отношение к публичной персоне, то и подавно.

Мыслями по этому поводу с Sport.ua поделился наш авторитетный специалист, бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо.

«Это – женщина. А женщин и читать нельзя, и слушать. категорически оценил ситуацию Йожеф Йожефович. Могу сказать, что мышление мужчин отличается от мышления женщин. Мужчина еще может подумать, а вот о женщине раньше как говорили? Что она думает… одним местом. Извиняюсь, что так сказал, но издавна так в народе говорили. Так было. Потому что там слушать. Все жены футболистов, которые играют за границей и зарабатывают большие деньги, постоянно рассказывают в соцсетях, как они живут и т.д. Это стыд. Никто из них не думает о том, что сейчас здесь, в Украине, гибнут молодые люди, страдают города и села. А когда закончится война – что дальше делать? Сколько уйдет в мир иной наших мужчин, лучших сыновей государства. Женщинам не дано думать. К сожалению, не дано.

Что касается Юхима Конопли, то дело в том, что того или иного игрока для главной команды страны выбирает ее тренер. Он не сосредотачивается на том, каков этот человек в быту и т.д. Как по мне, не стоит смешивать сейчас футбол с политикой. Нам и так в настоящее время непереливки».

