Обнародован календарь спаррингов Полесья на зимних сборах
Житомирская команда проведет четыре поединка в январе
Пресс-служба житомирского «Полесья» обнародовала список спаррингов, которые команда проведет в рамках зимних сборов.
Команду Руслана Ротаня ожидает четыре поединка, все они заграничные.
Календарь спаррингов «Полесья» на зимних сборах:
- Полесье Житомир – Легия Варшава – 19.01, 18:00 по Киеву
- Полесье Житомир – Инчхон Юнайтед – 23.01, 18:00 по Киеву
- Полесье Житомир – Стресмгодсет – 27.01, 12:00 по Киеву
- Полесье Житомир – Ванкувер Уайткэпс – 27.01, 18:30 по Киеву
Сборы команда проведет в Испании. Уже стала известна заявка команды.
