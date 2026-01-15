Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 января 2026, 17:27 | Обновлено 15 января 2026, 17:28
Обнародован календарь спаррингов Полесья на зимних сборах

Житомирская команда проведет четыре поединка в январе

ФК Полесье

Пресс-служба житомирского «Полесья» обнародовала список спаррингов, которые команда проведет в рамках зимних сборов.

Команду Руслана Ротаня ожидает четыре поединка, все они заграничные.

Календарь спаррингов «Полесья» на зимних сборах:

  • Полесье Житомир – Легия Варшава – 19.01, 18:00 по Киеву
  • Полесье Житомир – Инчхон Юнайтед – 23.01, 18:00 по Киеву
  • Полесье Житомир – Стресмгодсет – 27.01, 12:00 по Киеву
  • Полесье Житомир – Ванкувер Уайткэпс – 27.01, 18:30 по Киеву

Сборы команда проведет в Испании. Уже стала известна заявка команды.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
