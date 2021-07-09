НЕЙМАР: «Пока не выиграл Золотой мяч, но меня это не беспокоит»

Бразилец не думает о личных наградах

  • 09.07.2021 21:27
  • 218 просмотров
  • 1 комментарий
НЕЙМАР: «Пока не выиграл Золотой мяч, но меня это не беспокоит»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар ответил на вопрос о том, приблизит ли его возможная победа в Копа Америка к завоеванию Золотого мяча:

«Золотой мяч сопровождал меня всю карьеру. Люди всегда пишут в моем профайле: он должен выиграть Золотой мяч, он должен выиграть Золотой мяч. Пока этого не произошло. Но меня это не беспокоит.

Я хочу побеждать: хочу быть чемпионом с ПСЖ и со сборной Бразилии. Индивидуальные награды – это красиво, круто, они стоят у меня на полке, но это не цель».

Ранее Неймар рассказал, как финал Копа Америка против Аргентины может сказаться на его дружбе с Лионелем Месси.

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Источник — O Globo

(1 голос)

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Комментарии
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 09.07.2021 21:31
    0
    Неймар никогда не выиграет ЗМ. Ему нужно переосмыслить своё поведение на футбольном поле
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 09.07.2021 21:31
    0
    Неймар никогда не выиграет ЗМ. Ему нужно переосмыслить своё поведение на футбольном поле
    Ссылка
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