НЕЙМАР: «Пока не выиграл Золотой мяч, но меня это не беспокоит»

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар ответил на вопрос о том, приблизит ли его возможная победа в Копа Америка к завоеванию Золотого мяча:

«Золотой мяч сопровождал меня всю карьеру. Люди всегда пишут в моем профайле: он должен выиграть Золотой мяч, он должен выиграть Золотой мяч. Пока этого не произошло. Но меня это не беспокоит.

Я хочу побеждать: хочу быть чемпионом с ПСЖ и со сборной Бразилии. Индивидуальные награды – это красиво, круто, они стоят у меня на полке, но это не цель».

Ранее Неймар рассказал, как финал Копа Америка против Аргентины может сказаться на его дружбе с Лионелем Месси.