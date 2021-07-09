НЕЙМАР: «Наша с Месси дружба под угрозой, Бразилия и Аргентина в финале»

Форвард надеется выиграть свой первый Копа Америка

  • 09.07.2021 14:11
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НЕЙМАР: «Наша с Месси дружба под угрозой, Бразилия и Аргентина в финале»
© Getty Images/Global Images Ukraine

11 июля в финале Копа Америка Бразилия сыграет против Аргентины, а лидер бразильцев Неймар рассчитывает победить своего друга Лионеля Месси.

«Месси - мой друг и лучший игрок, которого я видел. Но сейчас мы в финале, мы соперники. Я очень хочу выиграть Копа Америка, у меня еще нет этого трофея. Но знаю, что Месси еще ничего не выигрывал со сборной, и ему нужен его первый трофей. Да, думаю, наша дружба теперь под угрозой (смеется)».

«На самом деле, между нами лишь уважение, но только один сможет победить», - сказал Неймар.

Аргентина не выигрывает турнир с 1993 года, а Бразилия победила в 2019 году.

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Источник — AS

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