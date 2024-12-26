26 декабря проходит матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестером».

Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

На 45+1 минуте нападающий «мерсисайдцев» Коди Гакпо сравнял счет.

Для Гакпо этот гол стал 4-м в нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги.

ВИДЕО. Счастье длилось недолго. Ливерпуль сравнял счет в матче с Лестером