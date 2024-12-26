Англия26 декабря 2024, 23:01 |
91
0
ВИДЕО. Счастье длилось недолго. Ливерпуль сравнял счет в матче с Лестером
Гол забил Коди Гакпо
26 декабря 2024, 23:01 |
91
0
26 декабря проходит матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестером».
Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
На 45+1 минуте нападающий «мерсисайдцев» Коди Гакпо сравнял счет.
Для Гакпо этот гол стал 4-м в нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги.
ВИДЕО. Счастье длилось недолго. Ливерпуль сравнял счет в матче с Лестером
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 декабря 2024, 23:51 6
Анатолий Трубин сделал предложение Марине Галаган еще 16 апреля 2024 года
Футбол | 26 декабря 2024, 05:25 12
Голкипер Реала и сборной Украины в восторге от Андорры
Футбол | 26.12.2024, 15:35
Футбол | 26.12.2024, 22:40
Футбол | 26.12.2024, 16:27
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.12.2024, 22:30 23
25.12.2024, 10:49 6
25.12.2024, 02:07
25.12.2024, 14:01 15
25.12.2024, 17:28 3
25.12.2024, 13:46
25.12.2024, 01:08 4
25.12.2024, 12:36 37