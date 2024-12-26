Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Счастье длилось недолго. Ливерпуль сравнял счет в матче с Лестером
Англия
26 декабря 2024, 23:01 |
91
0

ВИДЕО. Счастье длилось недолго. Ливерпуль сравнял счет в матче с Лестером

Гол забил Коди Гакпо

26 декабря 2024, 23:01 |
91
0
ВИДЕО. Счастье длилось недолго. Ливерпуль сравнял счет в матче с Лестером
Getty Images/Global Images Ukraine

26 декабря проходит матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестером».

Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

На 45+1 минуте нападающий «мерсисайдцев» Коди Гакпо сравнял счет.

Для Гакпо этот гол стал 4-м в нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги.

ВИДЕО. Счастье длилось недолго. Ливерпуль сравнял счет в матче с Лестером

По теме:
ВИДЕО. Ливерпуль уже впереди. Мерсисайдцы забили второй гол Лестеру
Ноттингем Форест – Тоттенхэм – 1:0. Как пропустили шпоры. Видео гола, обзор
Ливерпуль – Лестер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Джордан Айю Лестер Ливерпуль - Лестер видео
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
Футбол | 25 декабря 2024, 23:51 6
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился

Анатолий Трубин сделал предложение Марине Галаган еще 16 апреля 2024 года

ФОТО. Андрей Лунин выбрал очень необычную страну для новогодних каникул
Футбол | 26 декабря 2024, 05:25 12
ФОТО. Андрей Лунин выбрал очень необычную страну для новогодних каникул
ФОТО. Андрей Лунин выбрал очень необычную страну для новогодних каникул

Голкипер Реала и сборной Украины в восторге от Андорры

Олег ШЕЛАЕВ: «Весной Шахтер не догонит Динамо»
Футбол | 26.12.2024, 15:35
Олег ШЕЛАЕВ: «Весной Шахтер не догонит Динамо»
Олег ШЕЛАЕВ: «Весной Шахтер не догонит Динамо»
Реал может неожиданно продать Куртуа. Известно, кого купят на его место
Футбол | 26.12.2024, 22:40
Реал может неожиданно продать Куртуа. Известно, кого купят на его место
Реал может неожиданно продать Куртуа. Известно, кого купят на его место
Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ
Футбол | 26.12.2024, 16:27
Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ
Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
25.12.2024, 22:30 23
Футбол
Пять экс-звезд Динамо, которые продолжают играть, хотя им уже за 35
Пять экс-звезд Динамо, которые продолжают играть, хотя им уже за 35
25.12.2024, 10:49 6
Футбол
Фрэнк Уоррен раскритиковал чемпиона за поступок по отношению к Усику
Фрэнк Уоррен раскритиковал чемпиона за поступок по отношению к Усику
25.12.2024, 02:07
Бокс
«Мы устали». Реал раздражен ситуацией в испанской Ла Лиге
«Мы устали». Реал раздражен ситуацией в испанской Ла Лиге
25.12.2024, 14:01 15
Футбол
Тренер супертяжа: «Никому не нужен бой Усика и Дюбуа. Было доминирование»
Тренер супертяжа: «Никому не нужен бой Усика и Дюбуа. Было доминирование»
25.12.2024, 17:28 3
Бокс
Фьюри – шестой, где Усик? Обновился рейтинг лучших боксеров хевивейта
Фьюри – шестой, где Усик? Обновился рейтинг лучших боксеров хевивейта
25.12.2024, 13:46
Бокс
Чисора позвонил Усику после реванша с Фьюри. Известно, о чем говорили
Чисора позвонил Усику после реванша с Фьюри. Известно, о чем говорили
25.12.2024, 01:08 4
Бокс
«Вопрос нескольких дней». Забарный близок к переходу в топ-клуб
«Вопрос нескольких дней». Забарный близок к переходу в топ-клуб
25.12.2024, 12:36 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем