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WTA
26 декабря 2024, 23:02 |
56
0

Букмекеры назвали главного фаворита на трофей United Cup 2025

Командные соревнования пройдут с 27 декабря по 5 января в городах Сидней и Перт

26 декабря 2024, 23:02 |
56
0
Букмекеры назвали главного фаворита на трофей United Cup 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц и Коко Гауфф

С 27 декабря по 5 января состоится командный теннисный турнир United Cup 2025. 18 сборных разыграют трофей соревнований, которые пройдут в австралийских городах Сидней и Перт.

Букмекерские конторы выставили котировки на победителя турнира. Главным претендентов на титул является сборная США – 3.50.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В топ-3 фаворитов также входят команды Польша (4.50) и Греция (8.00). Действующий чемпион Германия котируется за 11.00.

Наименьшие шансы на победу у Аргентины (50.00) и Франции с Норвегией (по 41.00).

Кто выиграет трофей United Cup 2025? Мнение букмекеров

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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