Букмекеры назвали главного фаворита на трофей United Cup 2025

С 27 декабря по 5 января состоится командный теннисный турнир United Cup 2025. 18 сборных разыграют трофей соревнований, которые пройдут в австралийских городах Сидней и Перт.

Букмекерские конторы выставили котировки на победителя турнира. Главным претендентов на титул является сборная США – 3.50.

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В топ-3 фаворитов также входят команды Польша (4.50) и Греция (8.00). Действующий чемпион Германия котируется за 11.00.

Наименьшие шансы на победу у Аргентины (50.00) и Франции с Норвегией (по 41.00).

Кто выиграет трофей United Cup 2025? Мнение букмекеров