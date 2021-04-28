НЕЙМАР: «Меня не волнует Золотой мяч, хочу выиграть Лигу чемпионов»

Звездный форвард ПСЖ думает о командных результатах

  • 28.04.2021 07:41
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НЕЙМАР: «Меня не волнует Золотой мяч, хочу выиграть Лигу чемпионов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий ПСЖ Неймар перед полуфиналом Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» высказался о своих амбициях.

«Меня даже не волнует Золотой мяч, это не то, о чем я думаю; я давно перестал думать об этом. Мне действительно все равно. Я хочу выиграть Лигу чемпионов. Когда я стану намного старше, оглянусь назад и надеюсь увидеть, что выиграл одну, две, три или даже четыре Лиги чемпионов», — сказал Неймар.

Матч ПСЖ — «Манчестер Сити» состоится 28 апреля. Начало матча в 22:00 по Киеву.

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Источник — Sky Sports

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