НЕЙМАР: «Меня не волнует Золотой мяч, хочу выиграть Лигу чемпионов»

Нападающий ПСЖ Неймар перед полуфиналом Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» высказался о своих амбициях.
«Меня даже не волнует Золотой мяч, это не то, о чем я думаю; я давно перестал думать об этом. Мне действительно все равно. Я хочу выиграть Лигу чемпионов. Когда я стану намного старше, оглянусь назад и надеюсь увидеть, что выиграл одну, две, три или даже четыре Лиги чемпионов», — сказал Неймар.
Матч ПСЖ — «Манчестер Сити» состоится 28 апреля. Начало матча в 22:00 по Киеву.
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Источник — Sky Sports
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