Дембеле перешел в Барсу за 140 миллионов, а летом уйдет бесплатно

В это сейчас практически невозможно поверить, но в не таком уж и далеком 2017 году «Барселона» могла купить Мбаппе. Купить за относительно небольшие деньги, между прочим. Тогда, после резонансного ухода/побега Неймара, каталонцы лихорадочно искали замену бразильцу. Искали нового партнера в атаку для Месси и Суареса. Мбаппе, яркий, юный, но еще «сыроватый» форвард «Монако», показался скаутам «блауграны» неподходящим вариантом. И вместо одного француза «Барса» купила другого – на полтора года старшего Киллиана атакующего полузащитника дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле.

Возможно, пять лет назад молодая звезда «шмелей» и котировалась выше молодой звезды команды из княжества. Дембеле действительно был в порядке в «Боруссии»: забивал, ассистировал, отлично читал игру и владел хорошим дриблингом. В неоперенном индивидуалисте Мбаппе «Барса» не сумела тогда разглядеть недюжинный талант. А вот в Усмане – разглядела. И именно его посчитала своей главной трансферной целью.

«Боруссия» не горела желанием расстаться со своей молодой звездой, однако, зная, что казна «Барселоны» пополнилась сразу на 222 млн евро, пришедшие из «ПСЖ» за Неймара, заломила за своего игрока почти нереальные 140 «лямов». Чем убивала двух зайцев: здравомыслящего человека эта сумма должна была отпугнуть, а если нет – за вырученные средства можно было найти сразу несколько «вторых Дембеле».

Бартомеу, тогдашний президент «блауграны», чертовски не хотел прослыть «синьором, потерявшим Неймара». Поэтому панически пытался восстановить статус-кво. И пристал на предложение «Дортмунда» по Дембеле. Стороны пожали руки. По уверениям руководства каталонского гранда, новичок команды должен был не только оперативно заменить Неймара, но и стать одним из величайший футболистов мира.

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Прошло пять лет, и уже с уверенностью можно утверждать, что самый дорогой в истории «Барселоны» футболист стал одним из самых громких трансферных провалов. Контракт Усмана с каталонцами истекает нынешним летом, и о продлении сотрудничества стороны пока что так и не смогли договориться. Футболист и его агент Мусса Сисоко запросили у барселонского клуба немыслимые на данном этапе 43 млн евро в год. Плюс семь миллионов – в качестве бонуса «за верность клубу». Не шикующая «Барса» сочла эти требования верхом наглости, ведь сейчас футболист получает почти в четыре раза меньше. К тому же, Дембеле, который в «Боруссии» считался чуть ли не «железобетонным» - получил лишь одну серьезную травму за весь период, из-за которой пропустил только десять дней, в «Барселоне» оказался почему-то «хрустальным». Из-за различных травм, повреждений и болезней Усман пропустил, в целом, почти два года (!).

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Узнав о требованиях Дембеле, тренер каталонцев Хави пришел в ярость. И, несмотря на свои громкие эпитеты в адрес игрока во время знакомства с командой (Хави заявлял, что Дембеле все еще может вырасти в одного из лучших футболистов мира), отлучил того и от тренировочных занятий, и от основного состава. На кубковую игру против «Атлетика» Хави Усмана не взял. Тренер намерен «банить» француза и дальше. Более того, если в ближайшие день-два футболист не снизит свои аппетиты, он не будет играть до конца сезона. И уйдет летом бесплатно. Спортдир «Барселоны» Алемани на сей счет высказался прозрачно: «игрок не хочет оставаться в «Барселоне» и не привержен будущему проекту…Он должен покинуть клуб немедленно…, и мы надеемся, что трансфер состоится до 31 января».

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Однако, похоже, Дембеле не намерен уходить прямо сейчас. Хотя на него и находились покупатели («Ньюкасл»). А зачем уходить, если теперь можно безболезненно ближайшие полгода заниматься тем, чем Усману категорически не разрешали заниматься все это время – валять дурака.

Так уж получилось, что дар, талант и лень, инфантильность, в этом футболисте идут «рука об руку». Если можно найти аналог Дембеле у нас, то сразу же всплывет фамилия Милевского. Артем практически всю свою динамовскую карьеру прожигал жизнь в барах и ночных клубах. Усман ее тоже прожигает. Но по-своему. Хотя желание поспать, опоздать на тренировки – у них фактически одинаковое.

Дембеле стал первым футболистом, которого оштрафовал Хави. Понятное дело, за опоздание на тренировку. А затем Усман и вовсе перепутал время тренировочного занятия. И не прибыл на загородную базу.

Увлечение Усманом компьютерными играми вообще стало притчей во языцех. Француз мог до раннего утра играть на приставке, а потом притвориться больным. И не пойти на тренировку.

Но даже не это его самое слабое звено. Потому что есть еще фастфуд. Пицца, кола, гамбургеры, газировка – вот любимое и фактически единственное меню Усмана на протяжении последних лет. Дошло до того, что из-за неправильного питания он начал страдать болезнями желудка. «Барса» наняла для него личного повара, дабы тот сбалансировал питание и поставил футболиста на ноги. Но буквально через пару дней Дембеле его прогнал. Со скандалом. Вернувшись в плотные объятия уличной еды.

Причем, что показательно, регулярно выплачивая серьезные штрафы за свои проступки, Дембеле искренне удивлялся: мол, за что? Я же всего лишь проспал! Или просто забыл отдать ключи хозяину от арендной квартиры в Дортмунде, когда так спешил в Барселону, что не прибрал в доме, отчего там настолько, извините, завонялось от протухших остатков еды, что немецкий суд оштрафовал Дембеле на десять тысяч евро.

Демонстративное нежелание учить испанский, пренебрежение клубным расписанием, расистские высказывания в адрес японских рабочих, визит в Сенегал на вечеринку вместо визита к врачу на медобследование, в конце концов, внезапная свадьба, на которую не позвал никого из клуба. А еще – постоянные травмы, травмы, травмы… Вот таким оказался человек, призванный «заменить Неймара» и стать «одним из лучших в мире». В свое оправдание он написал в одной из соцсетях, что, дескать, «я всегда выкладываюсь ради своих партнеров и болельщиков». И что «нужно сконцентрироваться на главном – на победах».

Похоже, концентрироваться «на главном» хороший футболист, к слову, действующий чемпион мира, но непревзойденный инфант, будет уже в новой команде. В «Барселоне» к нему не нашли подход. Хотя и искали.