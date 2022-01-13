Заря продлила контракт с перспективным хавбеком

«Заря» на официальном сайте объявила о новом контракте полузащитника Максима Смияна.

Договор рассчитан до середины 2025 года. Сообщается, что сейчас игрок тренируется с основной командой Виктора Скрипника в рамках подготовки ко второй части сезона.

В нынешнем сезоне U-19 Максим провел 18 матчей и забил 8 голов. Кроме того, трижды был в заявке на матчи УПЛ.