Заря продлила контракт с перспективным хавбеком

«Заря» на официальном сайте объявила о новом контракте полузащитника Максима Смияна.
Договор рассчитан до середины 2025 года. Сообщается, что сейчас игрок тренируется с основной командой Виктора Скрипника в рамках подготовки ко второй части сезона.
В нынешнем сезоне U-19 Максим провел 18 матчей и забил 8 голов. Кроме того, трижды был в заявке на матчи УПЛ.
Источник — ФК Заря
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