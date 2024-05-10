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Италия
10 мая 2024, 16:16 |
137
0

Интер продлит контракт с тренером-чемпионом

Миланский клуб увеличит зарплату Симоне Индзаги на 30 процентов

10 мая 2024, 16:16 |
137
0
Интер продлит контракт с тренером-чемпионом
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Миланский «Интер» продлит соглашение главного тренера команды Симоне Индзаги.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство «нерадзурри» предложило 48-летнему специалисту контракт на два года с возможностью продлить его еще на один. При этом, учитывая заслуги Симоне в завоевании «Интером» чемпионства в нынешнем сезоне, его зарплату увеличат на 30% – с 4,5 до 6 млн евро, плюс предусмотрены различные бонусы.

Отметим, что действующий контракт Индзаги рассчитан до лета следующего года. Специалист возглавляет «нерадзурри» с лета 2021-го.

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Симоне Индзаги Интер Милан продление контракта трансферы трансферы Серии A
Юрій Вишневський Источник: La Gazzetta dello Sport
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