Интер продлит контракт с тренером-чемпионом
Миланский клуб увеличит зарплату Симоне Индзаги на 30 процентов
Миланский «Интер» продлит соглашение главного тренера команды Симоне Индзаги.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство «нерадзурри» предложило 48-летнему специалисту контракт на два года с возможностью продлить его еще на один. При этом, учитывая заслуги Симоне в завоевании «Интером» чемпионства в нынешнем сезоне, его зарплату увеличат на 30% – с 4,5 до 6 млн евро, плюс предусмотрены различные бонусы.
Отметим, что действующий контракт Индзаги рассчитан до лета следующего года. Специалист возглавляет «нерадзурри» с лета 2021-го.
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