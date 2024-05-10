Интер продлит контракт с тренером-чемпионом

Миланский «Интер» продлит соглашение главного тренера команды Симоне Индзаги.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство «нерадзурри» предложило 48-летнему специалисту контракт на два года с возможностью продлить его еще на один. При этом, учитывая заслуги Симоне в завоевании «Интером» чемпионства в нынешнем сезоне, его зарплату увеличат на 30% – с 4,5 до 6 млн евро, плюс предусмотрены различные бонусы.

Отметим, что действующий контракт Индзаги рассчитан до лета следующего года. Специалист возглавляет «нерадзурри» с лета 2021-го.