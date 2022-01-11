ВИДЕО. Полиция еле сдержала фанатов, которые прорывались к Марезу

В эти минуты на Кубке африканских наций в Камеруне проходит матч между сборными Алжира и Сьерра-Леоне.
Лидер сборной Алжира Рияд Марез пользуется огромной популярностью среди камерунских болельщиков. Перед матчем огромная толпа фанатов собралась возле автобуса Алжира и пыталась прорваться к Марезу за автографами и фотографиями. Полиции с трудом удалось удержать наступление фанатов:
These school kids in Cameroon were HYPED to see Riyad Mahrez ❤️— B/R Football (@brfootball) January 11, 2022
(via @ennaharonline)pic.twitter.com/0zYwvpgmnL
Источник — Twitter
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