ОФИЦИАЛЬНО: Сампдория разорвала контракт с португальским полузащитником

Контракт 32-летнего португальского центрального полузащитника Адриена Силвы с итальянской «Сампдорией» был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Причины решения не сообщаются. Силва защищал цвета «Сампдории» с октября 2020 года после перехода из «Лестера» в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Адриен провел за итальянскую команду 18 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €2,5 миллиона.

