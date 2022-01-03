ОФИЦИАЛЬНО: Сампдория разорвала контракт с португальским полузащитником

Соглашение с Адриеном Силвой было расторгнуто по обоюдному согласию сторон

  • 03.01.2022 20:11
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ОФИЦИАЛЬНО: Сампдория разорвала контракт с португальским полузащитником
© Getty Images/Global Images Ukraine

Контракт 32-летнего португальского центрального полузащитника Адриена Силвы с итальянской «Сампдорией» был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Причины решения не сообщаются. Силва защищал цвета «Сампдории» с октября 2020 года после перехода из «Лестера» в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Адриен провел за итальянскую команду 18 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €2,5 миллиона.

Источник — ФК Сампдория

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