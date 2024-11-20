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  4. ФОТО. Реакция Андрея Шевченка на победу сборной Украины: о чём говорил
Лига наций
20 ноября 2024, 03:22 |
883
0

ФОТО. Реакция Андрея Шевченка на победу сборной Украины: о чём говорил

Андрей Шевченко подвел промежуточные итоги

20 ноября 2024, 03:22 |
883
0
ФОТО. Реакция Андрея Шевченка на победу сборной Украины: о чём говорил
Instagram. Андрей Шевченко, Сергей Ребров и футболисты сборной Украины

Президент Украинской асоциации футбола Андрей Шевченко отреагировал на победу сборной Украины в 6-м туре Лиге Наций против сборной Албании.

48-летний функционер опубликовал пост в Instagram, в котором подвел промежуточные итоги выступления сборной:

«Команда показала характер и результат на поле. Ребята одержали победу в последней игре года и улучшили нашу позицию в турнире. Спасибо команде и тренерскому штабу за этот результат».

Также Шевченко не мог не подчеркнуть насколько эта победа важна для украинского народа:

«Символическая победа в день, когда Украина пересекла еще одну границу войны и продолжает борьбу благодаря защитникам и защитницам», – написал легендарный экс-футболист.

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Андрей Шевченко Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лига наций Албания - Украина фото
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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