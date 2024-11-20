ФОТО. Реакция Андрея Шевченка на победу сборной Украины: о чём говорил
Андрей Шевченко подвел промежуточные итоги
Президент Украинской асоциации футбола Андрей Шевченко отреагировал на победу сборной Украины в 6-м туре Лиге Наций против сборной Албании.
48-летний функционер опубликовал пост в Instagram, в котором подвел промежуточные итоги выступления сборной:
«Команда показала характер и результат на поле. Ребята одержали победу в последней игре года и улучшили нашу позицию в турнире. Спасибо команде и тренерскому штабу за этот результат».
Также Шевченко не мог не подчеркнуть насколько эта победа важна для украинского народа:
«Символическая победа в день, когда Украина пересекла еще одну границу войны и продолжает борьбу благодаря защитникам и защитницам», – написал легендарный экс-футболист.
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