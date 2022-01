Ошибочка вышла. Журналист уточнил зарплату Миколенко в Эвертоне

Английский журналист Майк Пэрри уточнил свою информацию по поводу зарплаты украинского защитника Виталия Миколенко, который перешел в «Эвертон».

Ранее сообщалось, что игрок будет зарабатывать 120 тысяч фунтов в неделю, что многих удивило, так как это сделало бы Виталия одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Журналист перепроверил информацию и сообщил, что зарплата Миколенко составит 58 тысяч фунтов в неделю.

В воскресенье Виталий поприветствовал болельщиков на стадионе клуба.



OK FOLKS .. just want to confirm that @Everton new signing 22yr old Vltaliy Mykolenko is on just £58k a week .. for the next four and a half years .. Let's hope he's OK at his job ..