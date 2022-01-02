Ошибочка вышла. Журналист уточнил зарплату Миколенко в Эвертоне

Английский журналист Майк Пэрри уточнил свою информацию по поводу зарплаты украинского защитника Виталия Миколенко, который перешел в «Эвертон».
Ранее сообщалось, что игрок будет зарабатывать 120 тысяч фунтов в неделю, что многих удивило, так как это сделало бы Виталия одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.
Журналист перепроверил информацию и сообщил, что зарплата Миколенко составит 58 тысяч фунтов в неделю.
В воскресенье Виталий поприветствовал болельщиков на стадионе клуба.
OK FOLKS .. just want to confirm that @Everton new signing 22yr old Vltaliy Mykolenko is on just £58k a week .. for the next four and a half years .. Let's hope he's OK at his job ..— Mike Parry (@mikeparry8) January 1, 2022
Источник — Sport.ua
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- Правда. Только не Жигули, а 100 рублей, и не в лотерею, а в преферанс, и не выиграл, а проиграл. А во всём остальном - правда.
Миколенко среднестатический украинец?
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