Ошибочка вышла. Журналист уточнил зарплату Миколенко в Эвертоне

Не 120 тысяч, а 58 тысяч фунтов в неделю

  • 02.01.2022 17:23
  • 6032 просмотра
  • 4 комментария
Ошибочка вышла. Журналист уточнил зарплату Миколенко в Эвертоне
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский журналист Майк Пэрри уточнил свою информацию по поводу зарплаты украинского защитника Виталия Миколенко, который перешел в «Эвертон».

Ранее сообщалось, что игрок будет зарабатывать 120 тысяч фунтов в неделю, что многих удивило, так как это сделало бы Виталия одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Журналист перепроверил информацию и сообщил, что зарплата Миколенко составит 58 тысяч фунтов в неделю.

В воскресенье Виталий поприветствовал болельщиков на стадионе клуба.
 

Источник — Sport.ua

(28 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Поручик Ржевский
    online
    Поручик Ржевский, 02.01.2022 17:52
    +11
    - Это правда, что Рабинович выиграл в лотерею Жигули?
    - Правда. Только не Жигули, а 100 рублей, и не в лотерею, а в преферанс, и не выиграл, а проиграл. А во всём остальном - правда.
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    OKs100
    OKs100, 02.01.2022 18:03 (изменен)
    +2
    58 тысяч фунтов в неделю, в то время, когда среднестатистический украинец мечтает столько же заработать за 15 лет, и это в лучшем случае.
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    Dreifus
    Dreifus, 02.01.2022 18:28
    0
    OKs100, 02.01.2022 18:03
    58 тысяч фунтов в неделю, в то время, когда среднестатистический украинец мечтает столько же заработать за 15 лет, и это в лучшем случае.
    И?
    Миколенко среднестатический украинец?
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 02.01.2022 18:14
    0
    А за свой галимый вброс он как ответил? Его потуги могут испортить карьеру игрока с самого начала, это ему хоть доходит?
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