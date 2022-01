Стало известно, сколько Миколенко будет зарабатывать в Эвертоне

Стало известно, сколько защитник Виталий Миколенко будет зарабатывать в английском «Эвертоне».

По данным британского журналиста Майка Парри, 22-летний новичок «Эвертона» будет получать 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что примерно равно 6,25 млн фунтов стерлингов в год (или 7,4 млн евро в год).

Таким образом, за 4,5 года контракта Миколенко (если умножить на 52 недели и на 4,5 года) заработает 28 млн фунтов стерлингов (или более 33 млн евро). При этом Парри указывает итоговую сумму в 32 млн фунтов стерлингов.

«Никто даже не знает, хорошо ли он заиграет. Мир сошел с ума», – заключил британский журналист.

1 января «Эвертон» официально объявил о трансфере игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко. Защитник подписал с английским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

I am reliably informed that Everton's new signing Vitaliy Mykolenko at 22yrs of age is on £120k a week for the next four and a half years .. He will earn £32m .. Nobody even knows if he's any good. World gone mad .. @Everton gone mad