Стало известно, сколько Миколенко будет зарабатывать в Эвертоне

По данным журналиста Майка Парри, зарплата составит £120 тысяч в неделю

  • 01.01.2022 20:40
  • 4235 просмотров
  • 7 комментариев
Стало известно, сколько Миколенко будет зарабатывать в Эвертоне
© ФК Эвертон. Виталий Миколенко

Стало известно, сколько защитник Виталий Миколенко будет зарабатывать в английском «Эвертоне».

По данным британского журналиста Майка Парри, 22-летний новичок «Эвертона» будет получать 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что примерно равно 6,25 млн фунтов стерлингов в год (или 7,4 млн евро в год).

Таким образом, за 4,5 года контракта Миколенко (если умножить на 52 недели и на 4,5 года) заработает 28 млн фунтов стерлингов (или более 33 млн евро). При этом Парри указывает итоговую сумму в 32 млн фунтов стерлингов.

«Никто даже не знает, хорошо ли он заиграет. Мир сошел с ума», – заключил британский журналист.

1 января «Эвертон» официально объявил о трансфере игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко. Защитник подписал с английским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

Источник — Twitter

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Dreifus
    Dreifus, 01.01.2022 20:43
    +3
    Неплохо
    Ссылка
    Lion
    Lion, 01.01.2022 21:16
    +2
    Так его агент скащал что он деньги не выбирал..
    Ссылка
    hanter83
    hanter83, 01.01.2022 20:52
    +1
    Если верить этому,то это очень круто для молодого игрока.
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    bonv
    bonv, 01.01.2022 21:06
    0
    Миколенко заграє в Англії. А зарплата солідна.
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    katun2
    online
    katun2, 01.01.2022 20:59
    0
    Круто! Мне кажется это не самая будет большая зп за его карьеру.!
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    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 01.01.2022 20:52
    -2
    За деньгами погнался
    Ссылка
    Skillz
    online
    Skillz, 01.01.2022 20:52
    -4
    За Витька голденбоя, единственного воспитанника донбасасуольской академии за 20лет, смогли выручить месячную зп Мыколы
    Ссылка
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